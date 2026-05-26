Jan-Luca Augst unterschreibt Profi-Vertrag

Kaufbeuren. (PM ESVK) Mit dem 18-jährigen Jan-Luca Augst kann der ESV Kaufbeuren einen weiteren Kaderbaustein für die Saison 2026/2027 präsentieren.

Der gebürtige Kaufbeurer durchlief bisher alle Nachwuchsmannschaften des ESV Kaufbeuren e.V. und hat nun seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Dabei konnte sich Jan-Luca Augst bereits in der Deutschen U16-, U17- und U18-Nationalmannschaft präsentieren.

Aktuell spielte er in den letzten zwei Jahren in der U20-Mannschaft des ESVK und konnte dort immer wieder sein Talent unter Beweis stellen. Als läuferisch und spielstark geltender Verteidiger gelangen ihm in bisher 59 Pflichtspielen in Deutschlands höchster Nachwuchsliga 12 Tore und 21 Torvorlagen.

Bei den Jokern wird Jan-Luca Augst in der kommenden Saison mit der Rückennummer 25 an den Start gehen.

ESVK-Geschäftsführer Tobias Peukert über Jan-Luca Augst: „Jan-Luca Augst ist ein sehr talentierter Verteidiger, dem wir nun auch die Chance geben wollen, sich bei den Profis im Spielbetrieb zu zeigen. Er hat schon im vergangenen Jahr immer wieder mit der DEL2-Mannschaft trainiert und dabei sein großes Talent unter Beweis gestellt. Wir möchten mit ihm gemeinsam den nächsten Schritt in seiner noch sehr jungen Karriere gehen und sind sehr glücklich darüber, dass er sich entschieden hat, beim ESVK zu bleiben.“

Jan-Luca Augst über seinen ersten Profi-Vertrag: „Ich bin unglaublich dankbar für das Vertrauen und freue mich riesig auf die nächste Saison. Es bedeutet mir viel, Teil des neuen Kaders zu sein und gemeinsam mit dem Team alles zu geben. Ich bin richtig motiviert für alles, was kommt, und kann es kaum erwarten, loszulegen!“