Jan Cadieux wird neuer Head Coach der Schweizer U20-Nationalmannschaft

Zürich. (PM SIHF) Die Swiss Ice Hockey Federation freut sich mitzuteilen, dass Jan Cadieux ab Anfang Mai 2025 die Position des Head Coach der U20-Nationalmannschaft der Herren übernimmt.

Die SIHF und der bald 45-Jährige haben einen Vertrag bis Juni 2026 unterschrieben.

«Wir sind überzeugt, dass Jan die richtige Person ist, um unsere U20-Nationalmannschaft auf das nächste Level zu bringen. Seine langjährige Erfahrung, seine klare Linie und seine menschlichen Qualitäten werden eine wertvolle Bereicherung für das Team sein», sagt Lars Weibel, Director Sport bei der SIHF. «Sowohl bei der kommenden WM in Dänemark und Schweden als auch bei den Olympischen Spielen 2026 sowie der Heim-WM im selben Jahr wird Jan ausserdem dem Staff der A-Nationalmannschaft angehören.»

Der Schweiz-Kanadier Cadieux, geboren in Davos, war einst selbst Eishockeyprofi und absolvierte 651 Pflichtspiele in der höchsten Schweizer Spielklasse. Während seiner Karriere spielte er für den HC Lugano, mit dem er 2003 den Meistertitel gewann, sowie für den Genève-Servette HC und den HC Fribourg-Gottéron. Bei Fribourg startete er 2014 seine Trainerkarriere und amtete als Head Coach der U20-Elit. Daneben war er als Assistenztrainer der Schweizer U18- und U19-Nationalmannschaft tätig. Nach zwei Saisons mit den Ticino Rockets in der Swiss League, wechselte er 2019 zu Genève-Servette. Dort amtete Cadieux zunächst bis 2021 als Assistenztrainer, ehe er zum Cheftrainer befördert und die Genfer 2023 zum ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte führte. Ein Jahr später gewann er auch die Champions Hockey League mit dem GSHC.

Der neue U20-Trainer freut sich sehr auf seine Zeit bei der SIHF: «Zunächst einmal möchte ich mich für das Vertrauen der Verantwortlichen bedanken. Ich freue mich enorm auf diese Herausforderung und die Möglichkeit, mit den talentiertesten Nachwuchsspielern der Schweiz zu arbeiten. Mein Ziel ist es, die Mannschaft optimal zu fördern und sie bestmöglich auf die internationalen Wettbewerbe vorzubereiten.»

Marcel Jenni, der zuletzt als Cheftrainer der U20 tätig war, wird neu Assistenzcoach unter Jan Cadieux und bringt weiterhin seine wertvolle Erfahrung ein. Auf Wunsch von Patrick Fischer, der auf den bewährten Trainerstab der letzten WM in Prag setzt, wird Jenni zudem weiterhin als Assistant Coach das Trainerteam der A-Nationalmannschaft bei der bevorstehenden WM 2025 verstärken – ein klares Bekenntnis zur Kontinuität.

Die Swiss Ice Hockey Federation heisst Jan Cadieux herzlich willkommen und wünscht ihm viel Glück und Erfolg! Gleichzeitig danken wir Marcel Jenni für seinen grossen Einsatz als Head Coach der U20 und freuen uns, weiterhin in einer neuen Rolle auf seine Expertise zählen zu dürfen.

