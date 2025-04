Jan BÃ¶nning wird neuer ERSC-Coach

Amberg. (PM ERSC) Im Gespräch war man schon seit geraumer Zeit, nun ist es offiziell: Der neue Trainer beim Eishockey-Bayernligisten ERSC Amberg heißt Jan Bönning.

Der gebürtige Hesse (Hofgeismar/Kassel) coachte zuletzt die Harsefeld Tigers in der Regionalliga Nord, besitzt die A-Lizenz und kann trotz seiner erst 33 Jahre schon auf eine umfangreiche Trainerkarriere blicken. Ambergs Sportlichen Leiter Chris Spanger ist ein Stein vom Herzen gefallen, dass diese wichtige Personalie unter Dach und Fach ist: „Wir sind sehr froh, dass sich Jan trotz anderer Angebote für die Bayernliga und speziell Amberg entschieden hat“.

Aktiv spielte Bönning unter anderem im Nachwuchs der Kassel Huskies in der Defensive. Aber schon früh hatte er auch eine Trainerkarriere als Ziel. Die ersten Stationen im Seniorenbereich waren dabei in der Regionalliga West bei Paderborn, Lauterbach und Diez-Limburg. 2020 feierte er mit den Harzer Falken aus Braunlage die Meisterschaft in der Regionalliga Nord.

Chris Spanger blickt auf die ersten Kontakte zurück: „Wir haben mit dem Abschluss der letzten Saison intensiv nach einem Nachfolger für Berny Keil gesucht. Beim ersten Gespräch mit Jan hatte ich sofort einen sehr guten Eindruck, was sich auch in der Folgte bestätigte. In so jungen Jahren bereits die A-Lizenz zu besitzen ist ungewöhnlich und spricht für ihn. Jan versteht es Talente voranzubringen und passt mit seinem Charakter und der sportlichen Philosophie perfekt zu uns. Wir sprechen alle Transfers miteinander ab und sind so auch dabei, die Mannschaft zu verjüngen. Jan will sich außerdem in die Nachwuchsarbeit beim ERSC einbringen“. Der Teammanager abschließend: „Ich bin mir sicher, dass wir hier einen sehr guten Trainer gefunden haben. Er war auch schon als Sportlicher Leiter tätig und hat dadurch auch ein gutes Auge für talentierte Spieler bewiesen“. Der junge Coach ist erstmals in Bayern tätig und blickt seiner Aufgabe gespannt entgegen: „Ich freue mich sehr auf Amberg und die Bayernliga. Über die Stadt und den Verein habe ich sehr viel Positives erfahren. Von Anfang an liefen die Gespräche sehr gut, was mir die Entscheidung für Amberg leicht gemacht hat. Aktuell befinde ich mich im täglichen Austausch mit Chris und kann es kaum erwarten, nach der Sommerpause in Amberg vor Ort zu sein und Mannschaft, Verein und Fans kennenzulernen“, so der verheiratete Familienvater.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV