HC Fribourg-Gotteron Jamiro Reber trifft in Freiburg ein
HC Fribourg-GotteronTransfers

Jamiro Reber trifft in Freiburg ein

14. Januar 20261 Mins read69
Fribourg. (PM HCFG) Nachdem sein Vertrag beim HV71 aufgelÃ¶st wurde, stÃ¶sst der junge und talentierte Jamiro Reber umgehend zum Kader der Drachen.

19-jÃ¤hrige Schweizer Junioren-Nationalspieler, der seit zwei Jahren in Schweden bei JÃ¶nkÃ¶ping spielt, hat einen Vertrag fÃ¼r zwei Saisons bis 2028 unterschrieben.

Gerd ZenhÃ¤usern, Sportdirektor: Â« Jamiro Reber gilt als eines der Talente im Schweizer Eishockey. Wir wollen sein Potenzial weiter ausbauen.Â»

