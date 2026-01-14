Jamiro Reber trifft in Freiburg ein

Fribourg. (PM HCFG) Nachdem sein Vertrag beim HV71 aufgelÃ¶st wurde, stÃ¶sst der junge und talentierte Jamiro Reber umgehend zum Kader der Drachen.

19-jÃ¤hrige Schweizer Junioren-Nationalspieler, der seit zwei Jahren in Schweden bei JÃ¶nkÃ¶ping spielt, hat einen Vertrag fÃ¼r zwei Saisons bis 2028 unterschrieben.

Gerd ZenhÃ¤usern, Sportdirektor: Â« Jamiro Reber gilt als eines der Talente im Schweizer Eishockey. Wir wollen sein Potenzial weiter ausbauen.Â»

