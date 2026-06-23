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James Livingston verlängert mit den Broncos

23. Juni 20261 Mins read48
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James Livingston
James Livingston - © by GEPA Pictures, EC RBS
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Sterzing. (PM Broncos) James Livingston wird auch in der Saison 2026/27 für die Wildpferde auflaufen.

Der in Kanada geborene Rechtsschütze kam bereits 2015 nach Europa und spielte in der Vergangenheit bereits in Österreich, Deutschland, Wales, Schottland, Slowakei und Dänemark und wechselte dann 2023 zu den Wipptal Broncos. In diesem Zeitraum sammelte der 36-Jährige insgesamt 125 Punkte in 144 Begegnungen. Neben seinen Fähigkeiten auf dem Platz, überzeugt der Drittrundenpick aus dem Jahr 2008 vor allem mit seiner Führungsrolle in der Kabine.

Über die Jahre entwickelte sich der Kanadier zu einer absoluten Führungsfigur innerhalb der Kabine und steht der Mannschaft stets mit Rat und Tat zur Seite. Zudem spielte sich der 36-Jährige schnell in die Herzen der Fans. Auch in der kommenden Meisterschaft wird uns James sowohl auf dem Eis als auch außerhalb eine große Hilfe sein und das Team weiterhin unterstützen.

Seine Karriere in Zahlen

Source: James Livingston @ Elite Prospects

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