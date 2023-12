James Bettauer verstärkt die Blue Devils Weiden

Artikel anhören Die Blue Devils Weiden haben auf dem Transfermarkt zugeschlagen und James Bettauer verpflichtet. Der offensivstarke Verteidiger wird ab Januar 2024 das Team...

Artikel anhören Artikel anhören

Die Blue Devils Weiden haben auf dem Transfermarkt zugeschlagen und James Bettauer verpflichtet.

Der offensivstarke Verteidiger wird ab Januar 2024 das Team von Sebastian Buchwieser mit der Rückennummer 79 bereichern.

Der gebürtige Kanadier hat einen deutschen Pass und bringt wertvolle Erfahrung aus über 350 DEL-Spielen für die Hamburg Freezers, Augsburger Panther, Straubing Tigers und Krefeld Pinguine mit. In Weiden trifft der 32-Jährige auf alte Weggefährten: Mit Maximilian Kolb und Martin Hlozek spielte er bereits in Ravensburg zusammen. Dort hinterließ er mit 74 Punkten in 93 Spielen und einer starken Plus/Minus-Statistik einen bleibenden Eindruck. Mit 1,87 m Größe und 89 kg bringt der Rechtsschütze die idealen physischen Voraussetzungen mit. Zuletzt spielte Bettauer für den Ligakonkurrenten Hannover Scorpions.

Jürgen Rumrich, Sportlicher Leiter der Blue Devils, über den Neuzugang: “James ist ein erfahrener Abwehrspieler, der sich durch seine spielerische Stärke und seinen starken Schuss auszeichnet. Dadurch verleiht er unserer Mannschaft im Powerplay zusätzliche Flexibilität.” Cheftrainer Sebastian Buchwieser betont Bettauers Vielseitigkeit: “Er ist ein physisch robuster Verteidiger mit hoher Qualität auf beiden Seiten des Eises.”

James Bettauer selbst ist motiviert: “Ich habe mich für die Blue Devils entschieden, weil ich unbedingt eine Meisterschaft gewinnen will. Außerdem ist es ein schönes Gefühl, wieder auf dem Eis zu stehen. Mein Sohn fragt mich ständig, wann ich endlich wieder spielen werde.”