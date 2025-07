Jakub Bitomsky verlässt den TEV

Miesbach. (PM TEV) Mit Jakub Bitomsky steht ein weiterer Abgang nun endgültig fest. Der sympathische Angreifer wird in der kommenden Saison nicht mehr an der Schlierach auflaufen.

Bitomsky kam im vergangenen Sommer vom Ligarivalen Kempten an die Schlierach und war zu Beginn der Saison der große Faktor beim TEV und sicherte durch seine wichtigen Tore dem TEV so manch sehr wichtigen Punkt in einer durchwachsenen Anfangsphase.

Leider verletzte sich Jakub dann am Anfang des Jahres schwer an der Schulter und konnte im Saisonendspurt nicht mehr eingreifen und der Mannschaft helfen.

Der Angreifer lief in der vergangenen Saison 23 mal für den TEV auf und erzielte dabei 13 Tore und 16 Assists.

Der TEV wünscht Jakub und seiner Familie alles Gute für die Zukunft und bedankt sich bei ihm für seinen Einsatz im weiß-roten Trikot.