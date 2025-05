Jakob Mayenschein bleibt dem EV Landshut treu

Landshut. (PM EVL) Der EVL hat einen weiteren echten Landshuter an sich gebunden!

Stürmer Jakob Mayenschein, der aus Landshut stammt und das Eishockey-Einmaleins am Gutenbergweg erlernte, geht auch in der kommenden DEL2-Spielzeit für die Niederbayern auf Torejagd. Der 28-Jährige hat den Vertrag bei seinem Heimatverein um zwei Jahre bis zum Sommer 2027 verlängert.

Bereits vor 15 Jahren ging Jakob Mayenschein für den EVL in der Schüler-Bundesliga auf Torejagd. Seitdem ist eine Menge passiert und der Stürmer hat sich nach DEL-Gastspielen in München, Augsburg und Düsseldorf zu einer absoluten Führungspersönlichkeit an der Isar entwickelt. Im Sommer 2022 ist er zu seinem Heimat- und Herzensverein zurückgekehrt. „Ich freue mich riesig, dass ich weiterhin mein Weg beim EVL machen kann. Es ist einfach eine riesige Ehre, für seinen Heimatverein zu spielen und weiter das rot-weiße Trikot zu tragen“, meint der pfeilschnelle Angreifer, der in den letzten drei Jahren in 106 DEL2-Spielen 31 Tore erzielte und 34 Assists lieferte. Zu Jahresbeginn 2024 hatte sich Mayenschein einen Kreuzbandriss zugezogen, kämpfte sich aber anschließend mit viel Leidenschaft und Einsatz wieder zurück. Nach einer neuerlichen Knieverletzung kurz nach seinem Comeback im letzten Herbst kann er nun topfit in die Vorbereitung auf die neue Saison gehen. „Es hat sich zwar im Verein in diesem Sommer eine Menge verändert, aber unsere gemeinsame Vision, mittelfristig wieder in der DEL zu spielen, ist die gleiche geblieben. Ich kann es kaum erwarten, weiter daran zu arbeiten,“ sagte Mayenschein nach dem erfolgreichen Abschluss der Gespräche.

„Jakob ist ein echter Landshuter und hat nicht nur die komplette Jugend beim EVL durchlaufen, sondern mit dem Club sämtliche Höhen und Tiefen erlebt. Wir sind sehr froh, dass er sich nach seiner schweren Verletzung wieder komplett erholt hat und in der neuen Saison voll angreifen wird. Ich bin mir sicher, dass wir mit Jakob in den kommenden zwei Jahren viel Spaß haben werden“, erläutert Max Brandl, sportlicher Leiter des EV Landshut.

Der Kader des EV Landshut für die DEL2-Saison 2025/26 (Stand: 16. Mai 2025)

Tor: Jonas Langmann, Philipp Dietl.

Verteidigung: Wade Bergman, Alexander Dersch, Andreas Schwarz.

Sturm: David Elsner (N/Blue Devils Weiden), Tor Immo, Julian Kornelli, Tobias Lindberg (N/Eispiraten Crimmitschau), Jakob Mayenschein, Pascal Steck (N/EC Bad Nauheim), Yannick Wenzel.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV