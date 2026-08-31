Jake Hildebrand erhält deutschen Pass

Mannheim. (PM Adler) Adler-Torhüter Jake Hildebrand hat sein Einbürgerungsverfahren erfolgreich abgeschlossen und die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten.

Der gebürtige US-Amerikaner wird demnach in der bevorstehenden Saison als deutscher Spieler lizenziert und fällt somit nicht weiter unter das Ausländerkontingent.

„Wir sind unglaublich stolz auf das Engagement, die harte Arbeit und die Hingabe, die Jake Hildebrand beim Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft gezeigt hat. Es ist wirklich ein ganz besonderer Moment für ihn und seine Familie, den sie in guter Erinnerung behalten werden“, erklärt Sportmanager und Cheftrainer Dallas Eakins.

„Ich bin sehr glücklich und weiß es zu schätzen, dass ich nun im Besitz des deutschen Passes bin. Es war ein langer Weg die Sprache zu lernen und die Prüfung zu bestehen, aber ich bin stolz, dass ich diesen Weg gegangen bin. Außerdem werde ich mein Leben lang Deutschland verbunden sein, da meine Tochter hier geboren wurde und ich somit einen der wundervollsten Momente meines Lebens in Deutschland erfahren habe“, erläutert Jake Hildebrand selbst.

Hildebrand war im Sommer von den Eisbären Berlin nach Mannheim gewechselt. Zuvor hatte der Schlussmann insgesamt 138 Partien für die Hauptstädter absolviert und gewann mit den Eisbären zuletzt dreimal in Folge die deutsche Meisterschaft.

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