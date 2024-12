Jahresendspurt 2024: DEG empfÃ¤ngt Wolfsburg und reist zu brisantem Duell nach Iserlohn

Düsseldorf. (PM DEG) Auch nach 29 Begegnungen hängt die Düsseldorfer EG am Tabellenende fest.

Mit 24 Zählern hat sie aber nur einen Punkt Rückstand auf die Augsburger Panther und zwei auf die Iserlohn Roosters, die am Montag (30. Dezember, 19.30 Uhr) der letzte Gegner des Jahres 2024 sind. Vorher (Samstag, 28. Dezember, 20.00 Uhr) kommen aber noch die Grizzlys Wolfsburg in den PSD BANK DOME. Zu diesem Spiel werden an die 9.000 Zuschauer erwartet. Tickets noch unter www.degtickets.de.

Rückblick: Nach dem überzeigenden 7:2 gegen die Augsburger Panther konnte das Team gestern leider nicht nachlegen. Bei den Schwenninger Wild Wings verlor es trotz Führung noch mit 2:4 und fuhr ohne Punkte nach Hause zurück.

Kader: Bernhard Ebner fällt mit einer Verletzung am Daumen weiterhin aus. Stürmer Justin Richards ist theoretisch wieder einsatzbereit. Über einen Einsatz von Tyler Gaudet und Ryan McKiernan wird nach dem morgigen Pre Game-Skate entschieden. Noch länger fehlen die verletzten Profis Leon Hümer, Rick Schofield und Olli Mebus. Lenny Boos weilt bei der U20 WM in Kanada. Gestern war das Talent übrigens – wie David Lewandowski – unter den deutschen Torschützen beim 4:10 gegen die USA.

Gegner. Wolfsburg wird mit dem bisherigen Verlauf der Spielzeit nicht zufrieden sein. Mit 42 Punkten belegen die Grizzlys nur den neunten Tabellenplatz. Zuletzt wechselten sich Siege und Niederlagen regelmäßig ab. Die ersten beiden Saison-Duelle beider Teams gewannen jeweils die Niedersachsen in Wolfsburg mit 4:0 und 2:1 n.V.. Nun also das erste Heimspiel im PSD BANK DOME. Bester Scorer ist Matt White mit 29 Zählern vor Ex-DEGler Spencer Machacek mit 27. Im Tor wechseln sich Hannibal Weitzmann und Dustin Strahlmeier ab, wobei Weitzmann mit über 91% sogar die bessere Fangquote hat.

Die Iserlohn Roosters liegen derzeit auf Rang 12 und sind damit ebenfalls im Tabellenkeller. Am morgigen Samstag treffen sie auf die Augsburger Panther, zwei Tage später dann – auch wieder im Sauerland – auf die DEG. Was für eine brisante Situation! Die Roosters konnten nur zwei der vergangenen 13 Partien für sich entscheiden. Sie werden sich also für diese zwei Heimspiele einiges vorgenommen haben. Gefährlichster Angreifer ist Michael Dal Colle mit 19 Punkten. Zum Vergleich: DEG-Stürmer Brendan O’Donnell hat 23 Zähler gesammelt. Montag zählt es!

Ausblick: Das Jahr 2025 beginnt mit drei schwierigen Heimspielen in Serie. Am Donnerstag (2. Januar) kommt Ingolstadt, am Freitag (10. Januar) Straubing und am Sonntag (12. Januar) Berlin nach Düsseldorf.

