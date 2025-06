Jacob Friend verlÃ¤sst EislÃ¶wen

Dresden. (PM Eislöwen) Jacob Friend wird in der neuen Saison nicht mehr für die Dresdner Eislöwen auflaufen.

Der Abwehrspieler hat kein neues Vertragsangebot erhalten.

Friend wurde im Februar nachverpflichtet, kam aus Österreich von den Pioneers Vorarlberg nach Dresden. Der Kanadier absolvierte bis zum Ende der Saison-Hauptrunde in der DEL2 drei Spiele bestritten, in denen er zwei Torvorlagen beisteuerte. In den Playoffs folgten sieben weitere Auftritte, in denen Friend drei weitere Vorlagen gab.

Matthias Roos, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Wir hatten Jacob verpflichtet, um unserer Defensive für die Playoffs weitere Stabilität zu geben und als Absicherung einen fünften Import unter Vertrag zu haben. Er wollte unbedingt Playoffs spielen und konnte mit uns am Ende den Titel feiern. Daher ist der Plan für beide Seiten voll und ganz aufgegangen. Grundsätzlich hatten wir auch Interesse den Vertrag mit ihm zu verlängern, haben uns nun jedoch für einen anderen Spieler entschieden. Wir danken Jacob für seinen Einsatz und sind gespannt wo er in der neuen Saison spielen wird!“

Die Dresdner Eislöwen bedanken sich bei Jacob Friend für seinen Einsatz und wünschen ihm auf dem weiteren Weg alles Gute und viel Erfolg.

