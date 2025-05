Jacob Ficenec wird ein IceFighter

Leipzig. (PM Icefighters) Der gebürtige Ingolstädter Jacob Ficenec verstärkt ab der kommenden Saison die Abwehr der KSW IceFighters Leipzig.

Der 19-jährige Deutsch-Tscheche wechselt vom U20-Team des tschechischen Extraligisten Bílí Tygři Liberec nach Leipzig.

Nach seiner sportlichen Ausbildung in Ingolstadt stand der Rechtsschütze unter anderem für das U17-Nachwuchsteam in Liberec und für die U17- und U20-Mannschaft der Jungadler Mannheim auf dem Eis. Zudem blickt er auf eine Reihe Einsätze in den deutschen Nachwuchsauswahlmannschaften der U17 und U18 zurück.

Auslandserfahrung in Übersee konnte Leipzigs Neuzugang bei den Blackfalds Bulldogs in der BCHL (British Columbia Hockey League) sammeln.

„Ich habe Jacob in den letzten Jahren sehr genau beobachtet und finde, dass er sich toll entwickelt hat. Er ist in seinen jungen Jahren schon ein sehr cleverer Spieler, tritt mit einer großen Leichtigkeit auf, hat eine hervorragende Spielübersicht und ist zudem ein exzellenter Schlittschuhläufer“, hebt André Schilbach, Geschäftsführer und sportlicher Leiter der KSW IceFighters, die Stärken seines Neuzugangs hervor.

Der Name Ficenec ist im deutschen Eishockey übrigens recht bekannt. Jacobs Vater Jakub Ficenec, der in Liberec als Coach tätig ist, kann auf über 700 DEL-Spiele verweisen und spielte mit der deutschen Nationalmannschaft bei Olympia 2010 in Vancouver.

