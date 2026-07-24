Jackson van de Leest bringt Größe und Stabilität in die weiß-rote Defensive

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia gibt die Verpflichtung des kanadischen Verteidigers Jackson van de Leest für die Saison 2026/27 bekannt.

Der 25-jährige Linksschütze wagt nach 30 Einsätzen in der American Hockey League und 117 Spielen in der ECHL erstmals den Sprung nach Europa.

Mit seiner Verpflichtung schließen die Foxes den Aufbau ihrer Defensive ab und gewinnen dabei zusätzlich an Größe und Physis: Mit seinen 200 cm und 108 kg wird van de Leest der körperlich größte und schwerste Spieler in der ICEHL-Geschichte des HCB. Eine interessante Randnotiz: Der letzte Spieler des HCB, der die Zwei-Meter-Marke überschritt, war der österreichische Verteidiger Michael Güntner (201 cm), der in der Saison 1998/99 insgesamt 25 Spiele im weiß-roten Trikot absolvierte.

„Ich freue mich riesig darauf, in dieser Saison Teil der Foxes zu sein.“, erklärt van de Leest. „Mir wurden die Mannschaft, die Stadt, die Liga und auch die Fans wärmstens empfohlen, und ich kann es kaum erwarten, ein Teil davon zu werden. Es wird meine erste Erfahrung in Europa sein, und ich freue mich sehr, sie an einem so schönen Ort und bei einer konkurrenzfähigen Mannschaft erleben zu dürfen. Einer der Gründe, warum ich mich für Bozen entschieden habe, war außerdem die Möglichkeit, für einen Club zu spielen, der jedes Jahr um den Titel kämpfen will.“

Karriere

Jackson van de Leest wurde am 15. Juni 2001 in Kelowna (British Columbia, Kanada) geboren – zwei Jahre vor seiner Schwester Adriana, die ebenfalls Eishockey spielt und derzeit in Schweden aktiv ist. Seine Entwicklung führte ihn in die kanadische Nachwuchsliga Western Hockey League, wo er für die Calgary Hitmen auflief und später auch das Kapitänsamt übernahm. Nach zwei Spielzeiten im USports-Programm der Dalhousie University unterschrieb er in der Saison 2023/24 seinen ersten Profivertrag bei den Adirondack Thunder in der ECHL. Gleichzeitig absolvierte er auch seine ersten sechs Einsätze in der American Hockey League für die Utica Comets. Im Oktober 2024 bestritt er zwei Vorbereitungsspiele mit den New Jersey Devils und wurde anschließend auch für die beiden darauffolgenden Spielzeiten von der Organisation der Utica Comets unter Vertrag genommen. In dieser Zeit pendelte er zwischen der AHL und der ECHL, wo er zudem 16 Partien für die South Carolina Stingrays absolvierte. Bis zum Ende der vergangenen Saison sammelte er in Nordamerika insgesamt 1 Tor und 4 Assists in der American Hockey League sowie 9 Tore und 22 Assists in der ECHL.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Jackson van de Leest @ Elite Prospects

Von der AHL nach Bozen – Blake Hillman verstärkt die weiß-rote Defensive

Der HCB Südtirol Alperia gibt offiziell die Verpflichtung des US-amerikanischen Verteidigers Blake Hillman für die Saison 2026/27 bekannt. Für den 30-jährigen, äußerst soliden und erfahrenen Allround-Verteidiger wird es die erste Station in Europa sein, nachdem er in seiner Heimat beinahe 300 Einsätze in der American Hockey League sowie vier Spiele in der NHL absolviert hat.

„Ich freue mich riesig darauf, mich den Foxes anzuschließen und ein neues Kapitel meiner Karriere zu beginnen“, erklärt Hillman. „In Europa zu spielen, war schon immer eine Erfahrung, die ich gerne machen wollte. Nach den Gesprächen mit dem Verein hatte ich das Gefühl, dass Bozen der richtige Ort für mich ist. Ich kann es kaum erwarten, alle Jungs kennenzulernen, mit der Arbeit zu beginnen und vor den weiß-roten Fans zu spielen. Mein Ziel ist einfach: Ich möchte auf jede erdenkliche Weise zum Erfolg der Mannschaft beitragen und mich jeden Tag weiterentwickeln. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen!“

Die Karriere

Blake Hillman (185 cm, 88 kg) wurde am 26. Januar 1996 in Elk River im US-Bundesstaat Minnesota geboren, wo er auch seine Nachwuchsjahre verbrachte. Nach seiner ersten College-Saison in Denver wurde er 2016 von den Chicago Blackhawks in der sechsten Runde an insgesamt 173. Stelle gedraftet. Mit Denver gewann er die NCAA-Meisterschaft und unterschrieb am 27. März 2018 einen zweijährigen Entry-Level-Vertrag bei den Blackhawks. Nur drei Tage später gab er gegen die Colorado Avalanche sein Debüt in der besten Eishockeyliga der Welt. Am 4. April erzielte er außerdem sein erstes NHL-Tor und trug damit zum 4:3-Erfolg Chicagos gegen die St. Louis Blues bei. In der darauffolgenden Saison spielte er dauerhaft für das AHL-Farmteam Rockford IceHogs. Anschließend wurde er Free Agent und verbrachte einen Großteil der Saison 2019/20 bei den Toledo Walleye in der ECHL. Nach einer weiteren Spielzeit in der East Coast Hockey League bei den South Carolina Stingrays kehrte er 2021 in die AHL zurück: Er unterschrieb zwar einen ECHL-Vertrag in Toledo, kam auf Leihbasis jedoch für die Grand Rapids Griffins und die Providence Bruins in der AHL zum Einsatz. 2022 wurden schließlich die Hartford Wolf Pack, das AHL-Farmteam der New York Rangers, auf ihn aufmerksam. Dort fand Hillman seine neue sportliche Heimat und etablierte sich über vier Spielzeiten hinweg als fester Bestandteil der Defensive.