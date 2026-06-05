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Herforder EVTransfer-News

Jackson Pierson bleibt ein Ice Dragon

5. Juni 20262 Mins read49
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Jackson Pierson / © Leni Prüßmeier González
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Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein gibt mit Jackson Pierson die nächste Vertragsverlängerung bekannt.

Der US-Amerikaner wird weiterhin das Trikot der Ice Dragons tragen und geht somit in seine zweite Saison bei den Ostwestfalen.

Nachdem sich Herfords Nummer 11 an das europäische Eishockey und seine Rolle beim HEV gewöhnt hatte, kam der 26jährige Stürmer immer besser zurecht und holte insgesamt 61 Scorerpunkte bei 21 selbst erzielten Toren, wobei er keines der 53 Spiele der Ice Dragons verpasste. Noch beeindruckender sind andere Daten und Fakten, die den gegnerischen Teams von Beginn an nicht verborgen blieben. So zählte Jackson Pierson zu den Spielern mit einer sehr hohen Eiszeit, in denen er sehr weite Laufwege in alle Richtungen absolvierte. Kein anderer Akteur spielte über 1000 Bullys in der Oberliga Nord, kein anderer Akteur gewann so viele wie er. Bemerkenswert auch seine Qualität, den Puck in das Angriffsdrittel zu führen. Kaum ein Spieler war in der Oberliga Nord in solchen Situationen schwieriger zu stoppen. Oftmals agierte Jackson Pierson nicht nur in der Herforder Paradereihe, sondern übernahm noch weitere zusätzliche Einsatzminuten in übrigen Reihen. Auch in Überzahl- und Unterzahlsituationen war Jackson Pierson einer der wichtigsten Spieler des HEV – kurz ausgedrückt, ein äußerst wertvoller Baustein im Team der Ice Dragons.

„Jackson hat nicht nur tolle technische Fertigkeiten, er ist zudem ein sehr guter Schlittschuhläufer mit einem Auge für den Mitspieler. Er ist vorne, ist hinten und fast immer anspielbar für all seine Mitspieler – stark am Bully. Er hat ein wenig Zeit benötigt, um seinen Weg im europäischen Eishockey zu finden, aber ab November wurde er immer stärker und war ein sehr wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft. Er hat sehr viele Minuten gespielt und das in allen Situationen und wir sind sehr froh, den ruhigen Jackson Pierson weiterhin im Team zu haben“, äußert sich Herfords Chefcoach Henry Thom zur Vertragsverlängerung.

Ruhig und fast bescheiden zeigte sich Pierson auf der Saisonabschlussfeier vor den ostwestfälischen Eishockeyfans, auf die er sich übrigens schon wieder freut: „Meine erste Saison in Herford war eine tolle Erfahrung. Ich mag die Stadt und die super Fans, die uns lautstark unterstützt haben, die ganze Vereinsstruktur mit dem Umfeld und natürlich das ganze Team. Ich freue mich schon riesig, ab August wieder nach Herford zu kommen“. „Über den Sommer bin ich bei meiner Familie in Indiana. Ich genieße die Zeit und unternehme viel mit meinen Geschwistern. Aber auch zu den weiteren Mitspielern und zum Trainerteam habe ich Kontakt und man tauscht sich auch schon viel aus. Ich freue mich schon darauf, die neuen und alten Spieler bald zu sehen. Wir wollen in die PlayOffs und möglichst weit in den Frühling hineinspielen“, so Jackson Pierson weiter.

Die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins und die Fans der Ice Dragons sind froh, dass Jackson Pierson weiterhin das HEV-Trikot trägt und wünschen ihm eine verletzungsfreie und erfolgreiche Saison.

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