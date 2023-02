Jack Dougherty verstÃ¤rkt den Haie-Kader

Köln. (PM Haie) Personeller Zuwachs für den KEC. Von den Belleville Senators der American Hockey League (AHL) wechselt Verteidiger Jack Dougherty an den Rhein....

Köln. (PM Haie) Personeller Zuwachs für den KEC. Von den Belleville Senators der American Hockey League (AHL) wechselt Verteidiger Jack Dougherty an den Rhein.

Der 26-jährige US-Amerikaner hat in Köln einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison unterschrieben.

„Wir freuen uns, dass es uns gelungen ist, Jack Dougherty noch kurz vor Transferschluss verpflichten zu können“, so Haie-Cheftrainer Uwe Krupp. „Er ist ein rechtsschießender, vielseitig einsetzbarer Verteidiger und wird unserer Defensive mehr Tiefe geben und uns bis zum Saisonende verstärken.“

Nachdem Dougherty 2014 in der zweiten Runde des NHL-Drafts von den Nashville Predators gedrafted wurde, verbrachte der Rechtsschütze ein Jahr an der University of Wisconsin, ehe er den Sprung ins Profi-Eishockey schaffte. Dougherty spielte die vergangenen acht Jahre in der zweithöchsten nordamerikanischen Liga AHL. Dabei verbuchte der US-Amerikaner 317 Spiele, in denen er neun Tore und 53 Vorlagen erzielen konnte. Dazu lief er auch in 19 Partien in der ECHL für Orlando auf. Vor seiner Zeit in der AHL gewann Dougherty mit der amerikanischen U18-Nationalmannschaft die Goldmedaille bei der Weltmeisterschaft 2014 in Finnland.

Der Verteidiger wurde am Mittwochabend fristgerecht lizenziert und wird im Laufe der Woche nach Köln kommen. Bei den Haien wird Dougherty mit der Rückennummer #37 auflaufen. Wann er sein Debüt für den KEC geben wird, steht noch nicht fest.

