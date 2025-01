ItÂ´s a Match â€“ Justus Roth verlÃ¤ngert bei den Moskitos Essen!

Essen. (PM Moskitos) Das Torhüter-Talent Justus Roth verlängert seinen Vertrag bei den Moskitos Essen um ein weiteres Jahr.

Damit steht der 20-Jährige auch in der nächsten Saison auf dem Essener Eis. Seine ersten Einsätze für die Moskitos Essen bestritt Justus Roth in der Spielzeit 2023/24 und avancierte schnell zu einem der Fan-Lieblinge. In der laufenden Saison bekam der Goalie 794 Schüsse auf seinen Kasten und ließ 79 Treffer zu. Daraus ergibt sich eine starke Fangquote von rund 90 Prozent.

„Nach guten Gesprächen mit dem Verein, habe ich meinen Vertrag in Essen verlängert. Ich fühle mich hier sehr wohl und ich kann mich weiterentwickeln. In dieser Saison hat mir der Trainer das Vertrauen geschenkt und entsprechend habe ich viele Einsätze bekommen. Außerdem haben die Moskitos Essen eine treue Fangemeinde und die Stimmung in der Eissporthalle ist super“, so der Torhüter zu seiner Verlängerung.

Moskitos Essen-Geschäftsführer Thomas Böttcher ergänzt: „Justus ist ein Spieler, der sich komplett mit unserem Verein identifiziert und er ist in Essen angekommen. Aufgrund seiner guten sportlichen Leistung wollten wir ihn unbedingt halten und freuen uns, dass er auch in der kommenden Saison das Essener Tor hüten wird.“

