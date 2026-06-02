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Italiens Captain bleibt am Neckarsprung! Alex Trivellato wird in Schwenningen zum Dauerbrenner

2. Juni 20261 Mins read66
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Alex Trivellato - © Moritz Eden / City-Press
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Schwenningen. (PM Wild Wings) Der Südtiroler Alex Trivellato wird zum fünften Mal in Serie und zum siebten Mal insgesamt mit den Neckarstädtern in eine neue PENNY DEL-Saison starten.

Hinter dem Verteidiger liegt die wahrscheinlich ereignisreichste Spielzeit seiner Karriere. Olympische Spiele im eigenen Land, das Playoff-Viertelfinale mit den Wild Wings und zuletzt die Weltmeisterschaft in der Schweiz, bei der Italien als Kapitän aufs Eis führen durfte.

Mit den Blau-Weißen geht der 33-jährige Linksschütze nun in seine 13. Saison im deutschen Oberhaus und hat sich selbstverständlich wieder einiges vorgenommen.

„Ich bin sehr froh, dass ich in den letzten Jahren ein Teil der Wild Wings Familie sein durfte und es auch in der kommenden Saison sein werde. Wir haben als Team und auch als Eishockey-Standort insgesamt eine wahnsinnig positive Entwicklung hingelegt und es macht riesig Spaß ein Teil davon zu sein“, sagt Alex Trivellato, der gemeinsam mit seine Frau Clara im Sommer das erste Kind erwartet.

In der Kabine und im Club hochgradig angesehen, haben die Verantwortlichen um Wild Wings Geschäftsführer Stefan Wagner das Arbeitspapier Trivellatos erneut verlängert. „Alex identifiziert sich sehr mit uns, mit dem Umfeld aber auch inhaltlich und mit der Art und Weise, wie wir spielen wollen. Das wissen wir, aber auch seine Mitspieler sehr zu schätzen und deshalb wir sind glücklich darüber, auch die kommende Spielzeit gemeinsam in Angriff nehmen zu können“, schildert Wild Wings Geschäftsführer Stefan Wagner.

Doch bevor es in einigen Wochen wieder losgeht, steht für Alex Trivellato nach dieser Mammut-Saison erstmals ein wohlverdienter Urlaub in Apulien auf dem Programm.

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