„Ist mit seiner PrÃ¤senz und seiner Ruhe eine feste GrÃ¶ÃŸe in unserer Abwehr“ – Haie binden den nÃ¤chsten LeistungstrÃ¤ger langfristig an sich

Köln. (PM Haie) Die Kölner Haie können eine weitere vorzeitige Vertragsverlängerung bekanntgeben.

Den Vertrag mit Verteidiger Brady Austin hat der KEC langfristig verlängert.

„Brady ist mit seiner Präsenz und seiner Ruhe eine feste Größe in unserer Abwehr“, sagt Haie-Cheftrainer Uwe Krupp über den kanadischen Verteidiger. „Er hat die Qualität, um sowohl in der Defensive als auch in der Offensive Akzente zu setzen und spielt wichtige Minuten für uns. Dazu kommt, dass er charakterlich einwandfrei ist, perfekt zu den Kölner Haien passt und ein Vorbild für unsere jungen Verteidiger ist. Ich freue mich, dass er weiterhin ein Teil unserer Mannschaft bleibt.“

Seit der aktuellen Saison spielt Brady Austin für die Haie. In 35 Partien für den KEC konnte der großgewachsene Verteidiger fünf Tore und zehn Vorlagen erzielen. Dazu kann der 29-Jährige eine Plus-Minus-Bilanz von +9 aufweisen. Mit durchschnittlichen über 21 Minuten Eiszeit pro Spiel absolvierte Austin die zweitmeisten Minuten aller Haie-Feldspieler in dieser Saison. Der Defender ist damit eine feste Stütze im Spiel der Haie.

Vor seiner Zeit in Köln spielte Austin in Europa bereits für Tappara, mit denen er vergangene Saison finnischer Meister wurde, Nizhny Novogorod (KHL), Kladno (Tschechien) und Esbjerg (Dänemark). In Nordamerika lief der Linksschütze fünf Mal in der NHL für die Buffalo Sabres auf und absolvierte 277 AHL-Partien für Rochester, Cleveland und Stockton.