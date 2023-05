„Ist in allen Spielsituationen eine Bank“ – ERC Ingolstadt sichert sich die Dienste von TorjÃ¤ger Travis St. Denis

Ingolstadt. (PM ERCI) Der ERC Ingolstadt hat einen der treffsichersten Spieler der vergangenen beiden Spielzeiten in der PENNY DEL (Deutsche Eishockey Liga) verpflichtet. Travis...

Ingolstadt. (PM ERCI) Der ERC Ingolstadt hat einen der treffsichersten Spieler der vergangenen beiden Spielzeiten in der PENNY DEL (Deutsche Eishockey Liga) verpflichtet.

Travis St. Denis wechselt vom Liga-Konkurrent Straubing Tigers zum deutschen Vizemeister und unterschreibt beim ERC einen Vertrag bis 2025.

Nachdem St. Denis zur Saison 2021/22 in die deutsche Eliteliga gewechselt war, konnten nur drei Profis mehr Tore erzielen als der 30-Jährige. In bisher 117 DEL-Partien traf der Kanadier 50 Mal. Allein in der abgelaufenen Saison konnte der Linksschütze 54 Scorerpunkte (26 Tore, 28 Vorlagen) sammeln und war nicht nur bester Torschütze, sondern auch zweitbester Punktesammler seines Teams.

„Travis ist in allen Spielsituationen eine Bank. Er ist stark im Powerplay sowie bei Fünf-gegen-Fünf und war ein wichtiger Bestandteil der Straubinger Unterzahlformation. Über die vergangenen beiden Spielzeiten hinweg war er einer der konstantesten Torjäger der Liga“, beschreibt ERC-Sportdirektor Tim Regan die Qualitäten des Angreifers, der sich außerdem dadurch auszeichnet, dass „er mit seinen läuferischen Fähigkeiten sehr gut in unser Konzept passt. Travis ist enorm ehrgeizig und will immer gewinnen. Er spielt mit hoher Intensität und sehr viel Biss“, so Regan, der bilanziert: „Nicht nur sportlich, sondern auch charakterlich passt er perfekt in unser Anforderungsprofil.“

„Ingolstadt war ein Team, dass ich auch schon auf dem Radar hatte, bevor ich das erste Mal nach Europa gekommen bin. Ihr schnelles, druckvolles und auch kreatives Eishockey hat mir in der vergangenen Saison gefallen und ich denke, dass das sehr gut zu meinem Spielstil passt. Ich habe spielerische Fähigkeiten und trotz meiner etwas geringeren Größe keine Angst davor, physisch zu spielen,“ sagt St. Denis.

Als St. Denis die Trail Smoke Eaters, den Club seiner Heimatstadt verlassen hatte, spielte er fünf Jahre lang zusammen mit Panther-Goalie Michael Garteig. Zunächst eine Saison in der Juniorenliga BCHL, wo sie zusammen die Meisterschaft gewannen. Anschließend vier Jahre an der Quinnipiac University. Auch dort gelang ihnen 2016 zusammen der Gewinn ihrer NCAA-Conference sowie der Finaleinzug beim „Frozen Four“ um den landesweiten Titel. Anschließend war St. Denis für fünf Spielzeiten in der AHL aktiv.

„Es ist schön, erstmals seit dem College wieder zusammen mit „Garts“ auf dem Eis zu stehen. Das wird großen Spaß machen. Meine Frau und ich haben Ingolstadt während der vergangenen Saison auch schon einige Male besucht und besonders die Innenstadt hat uns sehr gut gefallen. Wir können es kaum erwarten, nach Ingolstadt zu kommen“, freut sich St. Denis auf seine neue sportliche Heimat.

Aktueller Kader für die Saison 2023/24

Torhüter: Michael Garteig

Verteidiger: Fabio Wagner, Colton Jobke, Maury Edwards, Leon Hüttl, Niklas Hübner, Mat Bodie, Daniel Schwaiger, Luca Zitterbart

Stürmer: Philipp Krauß, Mirko Höfflin, Wojciech Stachowiak, Wayne Simpson, Enrico Henriquez-Morales, Marko Friedrich, Daniel Pietta, Charles Bertrand, Travis St. Denis

