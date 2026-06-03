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„Ist für uns ein herausragender Moment“ – Krefeld Pinguine erhalten die Lizenz für die Penny DEL

Lizenzprüfung des sportlichen Aufsteigers abgeschlossen / Rheinländer dürfen in der Saison 2026/27 in der Deutschen Eishockey Liga antreten / Prüfung der weiteren Clubs läuft noch

3. Juni 20261 Mins read62
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Erik Buschmann von den Krefeld Pinguinen feiert die Meisterschaft n - © Moritz Eden / City-Press
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Neuss / Krefeld. (PM DEKL / PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine haben die Lizenz für die Saison 2026/27 in der Deutschen Eishockey Liga (Penny DEL) erhalten.

Das ist das Ergebnis der Lizenzprüfung des sportlichen Aufsteigers aus der DEL2. Damit kehrt der deutsche Meister von 2003 wieder in die PENNY DEL zurück, aus der er 2022 abgestiegen war.

„Wir freuen uns, mit den Krefeld Pinguinen einen Traditionsclub zurück in unserer Liga begrüßen zu können“, sagte Gernot Tripcke, Geschäftsführer der PENNY DEL.

Die Rheinländer hatten ihre Unterlagen für die am 17. September 2026 beginnende Saison bereits am 17. Mai, eine Woche vor allen anderen Clubs, einreichen müssen und wurden vorab durch die Geschäftsführung der PENNY DEL und die ASNB Revisions & Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft aus Düsseldorf geprüft. Die Prüfung der anderen Clubs läuft derzeit noch – die Ergebnisse sowie der Spielplan für die Saison 2026/27 werden voraussichtlich Ende Juni veröffentlicht.

„Die Erteilung der DEL-Lizenz ist für uns ein herausragender Moment und das Ergebnis einer gemeinschaftlichen Kraftanstrengung vieler Beteiligter“, erklärt Geschäftsführer Peer Schopp. „Unser Dank gilt insbesondere unseren Gesellschaftern, Partnern, Sponsoren, Mitarbeitern und Fans, die den eingeschlagenen Weg mit großem Vertrauen, Geduld und Engagement begleitet haben. Ohne diesen Rückhalt wäre die Rückkehr in die PENNY DEL nicht möglich gewesen“.

In den vergangenen vier Jahren haben die Krefeld Pinguine konsequent daran gearbeitet, die Voraussetzungen für eine nachhaltige Rückkehr in das deutsche Eishockey-Oberhaus zu schaffen. Neben den sportlichen Entwicklungen standen dabei vornehmlich wirtschaftliche Stabilität, organisatorische Weiterentwicklung und die langfristige Ausrichtung des Clubs im Mittelpunkt.

„Wir freuen uns sehr darauf, Krefeld wieder in der PENNY DEL vertreten zu sehen“, so Schopp weiter. „Gleichzeitig wissen wir, dass die Rückkehr in die höchste Spielklasse Verantwortung mit sich bringt. Wir werden diesen Weg weiterhin mit Demut, Leidenschaft und dem Anspruch, den Club nachhaltig und zukunftsorientiert weiterzuentwickeln, verfolgen.”

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