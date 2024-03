„Ist einer der AnfÃ¼hrer im Team“ -Erfahrener StÃ¼rmer spielt ein weiteres Jahr im Falken-Dress

Heilbronn. (PM Falken) Bevor die Heilbronner Falken am kommenden Samstag in die Playoff-Halbfinalserie der aktuellen Oberliga-Saison gegen die Hannover Scorpions starten, verlängert Robin Just...

Heilbronn. (PM Falken) Bevor die Heilbronner Falken am kommenden Samstag in die Playoff-Halbfinalserie der aktuellen Oberliga-Saison gegen die Hannover Scorpions starten, verlängert Robin Just seinen auslaufenden Kontrakt um eine weitere Saison bei den Unterländern. Nach Kapitän Frédérik Cabana und Assistenzkapitän Corey Mapes, komplettiert Just, der ebenfalls die Rolle des Assistenzkapitäns ausfüllt, somit das Führungstrio der Falken. Der gebürtige Slowake wechselte vor der laufenden Saison vom Halbfinal-Gegner Hannover Scorpions zu den Falken und bewies auf Anhieb seine Klasse. Mit 77 Punkten in 47 Hauptrundenspielen wurde Just drittbester Scorer der Falken und bestätigte seine Qualitäten in den bisherigen Playoffpartien mit neun Punkten aus sieben Spielen. Sportlicher Leiter Martin Jiranek: „Robin ist einer der Anführer im Team. Mit seinem Talent und seiner Erfahrung ist er ein wertvoller Spieler in unseren Reihen – auf dem Eis und in der Kabine. Wir sind sehr glücklich, dass er sich entschieden hat, ein weiteres Jahr für uns zu spielen.“ Robin Just: „Meine Familie und ich fühlen uns sehr wohl. Ich freue mich ein weiteres Jahr Teil dieser Mannschaft sein zu dürfen. Lasst uns zusammen viele Erfolge feiern und bereits am Samstag damit beginnen!“

