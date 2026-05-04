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Ist dieser Meistercoach der Nachfolger von Meistermacher Serge Aubin bei den Eisbären Berlin?

4. Mai 20261 Mins read403
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Dan Lacroix bei den Graz 99ers - © Graz99ers / Borkenstein
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Berlin. (EM) Kaum ist der Wechsel von Meistermacher Serge Aubin zum SC Bern verkündet, gibt es auch schon eine erste heiße Spur zu einem möglichen Nachfolger.

Und es ist kein gänzlich Unbekannter in der DEL: Dan Lacroix (57), der zuletzt die Graz 99ers als Nachfolger von Harry Lange (jetzt Düsseldorf) zum Titel in der multinationalen ICEHL führte, soll laut Bild ein heißer Kandidat sein.

Die Trainer-Vita von Daniel „Dan“ Lacroix ist beeindruckend: Zwölf Jahre Assistent Coach in der nordamerikanischen NHL. Alle zwölf Jahre bei den besten Adressen, neben Tampa Bay und New York Islanders auch bei den sogenannten Original Six, den Montréal Canadiens und New York Rangers. Seite an Seite mit Allzeit-Trainergrößen wie John Cooper (Tampa Bay) oder Claude Julienne (Montréal).

Erste Europa-Destination von Dan Lacroix waren die DEL und Köln, wo er im Januar 2019 den erfolglosen Peter Draisaitl ablöste und die Haie anschließend noch ins Halbfinale geführt hat. Von vornherein allerdings nur als Interimscoach. Mike Stewart stand für die Folgesaison bereits als neuer Haie-Coach fest. Nebenher in Litauen für den Umbau der Nationalmannschaft eingesprungen, kehrte Lacroix wieder zu den Moncton Wildcats in die hochangesehene Quebec Junior Hockey League (QMJHL) von 2019 – 2024 zurück.

In Köln kursierte sein Name immer wieder mal in der Gerüchteküche. Unter anderem nach dem Aus von Mike Stewart und dem Ende der zweiten Ära von Uwe Krupp. Momentan betreut er als Assistenzcoach Litauen bei der WM-Division 1A in Polen.

Nicht ausgeschlossen, dass man in Berlin schon bald Vollzug melden kann, denn der Wechsel von Serge Aubin zum SCB soll bereits im Februar eingetütet worden sein. Zeit, um den Trainermarkt zu sondieren und einen Nachfolger zu finden, war also durchaus da.

Zur Person
Daniel „Dan“ Lacroix
Geboren: 11. März 1969, Montréal (CAN)

Seine Karriere als Spieler

Source: Daniel Lacroix @ Elite Prospects

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Können die Eisbären Berlin den Abgang von Meistertrainer Serge Aubin adäquat ersetzen?

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