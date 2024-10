Ist der EHC Red Bull MÃ¼nchen nach der „Fremdelphase“ nun im neuen SAP-Garden angekommen? – Interims-Headcoach Max Kaltenhauser sieht seine Rolle gelassen

München. (MK) Die ersten sechs DEL-Heimspiele hat der EHC Red Bull München nun im nagelneuen SAP-Garden absolviert. Nach dem Highlight gegen Buffalo folgten turbulente...

München. (MK) Die ersten sechs DEL-Heimspiele hat der EHC Red Bull München nun im nagelneuen SAP-Garden absolviert.

Nach dem Highlight gegen Buffalo folgten turbulente Tage mit enttäuschenden Heimauftritten

Lange hat man in München auf den Tag der Eröffnung hingearbeitet. Mit dem „Grand Opening“ gegen den NHL-Klub Buffalo Sabres hätte man kaum einen besseren Eishockey-Leckerbissen an Land ziehen können. Die Rückkehr von JJ Peterka mit den Sabres in seine alte sportliche Heimat war wie gemalt für ein Eröffnungsspiel. Sportlich unterlagen die Red Bulls mit 0:5, was aber kaum jemanden überrascht haben dürfte. Mit 10.796 Zuschauern war der neue SAP-Garden ausverkauft. Für das NHL-Gastspiel gab es nach eigenen Angaben bis zu 100.000 Ticketanfragen. Münchens Manager Christian Winkler war nach dem Eröffnungsspiel sehr euphorisch und erklärte: „Wir wollen hier viele Festtage erleben.“

Sportlich folgten in der DEL nach dem Sieg gegen Wolfsburg allerdings erst einmal keine Festtage. Gegen Berlin, Köln und Schlusslicht Düsseldorf verlor man gleich drei Heimspiele in Folge. Die Geschichte ist bekannt: Cheftrainer Toni Söderholm musste seinen Platz räumen und sein neuer Assistent Max Kaltenhauser übernahm für ihn die Rolle des Interims-Cheftrainers. Kaltenhauser startete mit einem 5:4 Sieg nach Penaltyschießen in Bremerhaven. Am vergangenen Wochenende standen gleich zwei weitere Heimspiele für München auf dem Programm. Gegen Augsburg verlor man das Derby mit 2:4 und haderte vor allem mit der Chancenverwertung. Am Sonntag gelang dann ein 4:0 Heimsieg gegen Nürnberg.

Es schien so, dass die Mannschaft in den ersten Heimspielen mit ihrer neuen Heimspielstätte noch „fremdelte“. Die neue hochmoderne Arena ist dann doch eine in vielen Dingen andere Welt als das alte Olympia Eisstadion. Ob die Red Bulls nun im SAP-Garden wirklich schon „angekommen“ sind? Die kommenden Wochen werden es zeigen müssen. Gegen Düsseldorf und Augsburg hatte man sich sicherlich mehr ausgerechnet.

Max Kaltenhauser will in erster Linie helfen

Ob Max Kaltenhauser auch langfristig als Headcoach die Münchner betreuen darf ist noch unklar. Für Christian Winkler ist er neben Bremerhavens Alex Sulzer eines der größten deutschen Trainertalente. Kaltenhauser selbst erklärte auf Nachfrage, dass er das Thema gar nicht so hoch hängt. „Ich möchte hier in erster Linie helfen“, so der gebürtige Ebersberger. In der letzten Saison führte der 43- jährige die Eisbären Regensburg immerhin zum DEL2 Meistertitel. Als Spieler war Kaltenhauser übrigens nie höher als in der zweiten Liga aktiv. In Grafing war er insgesamt fünf Jahre für den EHC Klostersee auf dem Eis. Zum Ende seiner aktiven Laufbahn jagte er für die Löwen Waldkraiburg bis 2018 dem Puck hinterher. Danach folgte der Wechsel hinter die Bande nach Regensburg, wo er nicht nur Headcoach, sondern auch Sportmanager war. Sollte im Saisonverlauf doch ein neuer Headcoach kommen, dann hätte Max Kaltenhauser auch kein Problem damit in die Rolle des Co-Trainers zurückzukehren.

Spielplan und ein dynamisches Preissystem stoßen nicht nur auf Gegenliebe

Spannend bleibt es zu beobachten, wie die Zuschauer den SAP-Garden annehmen werden. Aktuell ist der EHC in der Zuschauertabelle mit 9.338 Besuchern im Schnitt hinter den Kölner Haien, Eisbären Berlin und Adlern Mannheim auf Rang vier. In die alte Olympia Eissporthalle kamen in der vergangenen Saison 5.159 Zuschauer im Schnitt. Man hat also bis jetzt schon einen ordentlichen Sprung nach vorne geschafft. Ob man aber dauerhaft einen Schnitt von wenigstens über 8.500 Zuschauern halten kann, werden erst die nächsten Monate zeigen, wenn alle mal die neue Arena gesehen haben und auch die Gästefans ihren Antrittsbesuch hinter sich haben. Die Konkurrenz im Buhlen um Zuschauer ist in der Fußballstadt München bekanntlich riesig. Nicht bei allen Gästen ruft die neue Arena eine neue Reiselust hervor. So kamen zwar viele Augsburger Fans zum Derby nach München, aber die Ultras blieben dem Spiel fern und das Schild „Ausverkauft“ brauchte gegen die Panther auch niemand raushängen. Mit immerhin 10.368 Zuschauern war man nah dran. Ob es hilfreich war Anfang Oktober gleich drei Heimspiele binnen fünf Tagen zur Wiesn-Zeit zu haben, darf zumindest kritisch betrachtet werden. Der graue Ligaalltag mit Spielen gegen Teams wie Bremerhaven, Frankfurt, Schwenningen oder Iserlohn wird zeigen, wie gut die neue Heimat angenommen wird.

Wer den SAP-Garden besucht ist sicherlich von der kompletten LED-Bande und dem hochmodernen Videowürfel angetan. Es wirkt, als habe man nichts dem Zufall überlassen. Im Vergleich zu anderen Arenen, die nach ihrer Fertigstellung möglichst schnell in den Betrieb gehen mussten, scheint man in München wirklich alles fertiggestellt zu haben. Auch in den für den Zuschauer nicht zugänglichen Katakomben hängen keine Kabel aus den Wänden und jeder Pinselstrich ist angebracht. Digitalisierung ist großgeschrieben worden. Ticketing und Verpflegung wurden hier miteinbezogen.

Nicht nur auf Gegenliebe stößt bislang das dynamische Preissystem der Red Bulls. Ein Premium Sitzplatz kostet 69 Euro im Onlineshop. Gästefans zahlen für den Steher 20 Euro, heimische Anhänger in der Stehkurve 19,98 Euro. Geduld kann nach dem System helfen etwas Geld zu sparen.

Ein frischer Wind weht auch bei den Spielen durch die neue Spielstätte. Der neue Hallensprecher heizt mit flotten Sprüchen auch gerne mal die Stimmung an und der Hallen-DJ scheint sich in manchen Phasen mehr als branchenüblich auszuleben. Man lässt halt nichts unversucht.

Die beste Werbung dürften aber immer noch erfolgreiche Auftritte der Mannschaft sein. Am Sonntag und am kommenden Dienstag kommen mit Ingolstadt die nächsten Hochkaräter in den SAP-Garden. Mal sehen, ob es wie von Christian Winkler erhofften Festtage im SAP-Garden werden.

Zahlen und Interessantes zum SAP-Garden

– ca. 70.000 m² Bruttogeschossfläche

– Zuschauerkapazität: bis zu 11.500 Plätze

– Alle Heimspiele des EHC Red Bull München

– Mindestens 20 Spiele vom FC Bayern Basketball

– Bis zu 40 weitere Sport- bzw. sportnahe Events inkl. eSports

– Drei überdachte Eisflächen für Trainingszwecke und Breitensport

– Über 1.000 Business-Seats

– Elf VIP-Boxen

– Büro- und Konferenzräume

– Restaurant

Bauherr & Architekten

Den Zuschlag für den Bau der neuen multifunktionalen Sportarena erhielt am 14. Februar 2019 das dänische Architekturbüro 3XN in Zusammenarbeit mit den Landschaftsarchitekten Latz+Partner. Bauherr ist die Red Bull Stadion München GmbH.

Baubeginn & Grundsteinlegung

Am 13. Januar 2020 haben die Aushubarbeiten auf dem Gelände des ehemaligen Olympia-Radstadions im Münchner Olympiapark begonnen.

Am 23. Februar 2021 legte der Bauherr und Stadionbetreiber Red Bull Stadion München GmbH den Grundstein für den SAP-Garden.

Richtfest

Die letzte Schraube der 5.000 Tonnen schweren Stahldachkonstruktionen wurde mit dem Richtfest am 26. Mai 2023 gesetzt.