Islanders wollen letzte Hauptrunden-Aufgabe beim SCR erfolgreich meistern

Lindau. (PM EVL) Nach einer ereignisreichen Woche abseits des Eises richtet sich bei den EV Lindau Islanders ab Freitag der Fokus wieder vollständig auf das sportliche Geschehen.

Und auf der Tagesordnung steht dort zum Abschluss der Hauptrunde noch einmal ein besonderes Duell: Am Freitag (27. Februar / 20 Uhr) gastieren die Inselstädter im Olympia-Eissport-Zentrum in Garmisch-Partenkirchen beim SC Riessersee. Die Partie kann live bei SpradeTV (www.sprade.tv) gestreamt werden.

Für die Islanders ist die Lage klar: Die Playoff-Teilnahme ist fix, Platz fünf bereits gesichert. Doch trotz der komfortablen Situation wollen die Lindauer die reguläre Saison mit einem Erfolgserlebnis abschließen. Ein Sieg am Fuße der Zugspitze würde nicht nur für ein starkes Finish der Hauptrunde sorgen, sondern auch für ein gutes Gefühl vor der einwöchigen Pause und dem anschließenden Start in das Playoff-Achtelfinale.

Der SC Riessersee hingegen steckt mitten im Kampf um den Einzug in die Pre-Playoffs und wird dementsprechend alles daransetzen, die dringend benötigten Punkte im eigenen Stadion zu behalten. Die Oberbayern stehen unter Zugzwang und werden den Gästen aus Lindau in Sachen Intensität und Einsatzbereitschaft sicher nichts schenken. Die Islanders wissen daher, dass sie von Beginn an höchste Konzentration und Wachsamkeit benötigen, um die Partie in die gewünschte Richtung zu lenken.

Die Lindauer konnten in dieser Saison bereits zweimal gegen den SC Riessersee gewinnen und mussten sich nur einmal geschlagen geben. Die Erfolge basierten auf Eigenschaften, die auch am Freitag gefragt sein werden: eine stabile und strukturierte Defensive, klare Aktionen im Spielaufbau und die Kaltschnäuzigkeit, in entscheidenden Momenten konsequent zuzuschlagen.

Der SCR wird in eigener Halle jedoch alles daransetzen, das Blatt zu wenden. Die Zuschauer im Olympia-Eissport-Zentrum und bei SpradeTV dürfen daher ein heißes und intensives Duell erwarten, in dem beide Teams aus unterschiedlichen Gründen noch einmal alles in die Waagschale werfen werden.

Die Inselstädter reisen deshalb mit Selbstvertrauen, Stabilität und einem klaren Ziel nach Garmisch-Partenkirchen: Auch das letzte Spiel der Hauptrunde erfolgreich gestalten und mit Rückenwind in die Playoffs starten.

Für alle Fans der EV Lindau Islanders, die am Wochenende nicht auf Eishockey in der heimischen BPM-Arena verzichten wollen, sei gesagt, dass einige Nachwuchsmannschaften zu Hause im Einsatz sind. Die U17 spielt am Freitagabend (27. Februar / 19:30 Uhr) gegen den EV Königsbrunn und am Samstag (28. Februar / 17:15 Uhr) gegen den EV Fürstenfeldbruck. Die U11 ist am Samstag (28. Februar / 10 Uhr) mit einem Turnier zu Hause im Einsatz und hat auch am Sonntag (01. März / 09:30 Uhr) noch ein weiteres Turnier in Lindau. Der Eintritt zu den Nachwuchsspielen ist immer frei.