Islanders wollen im Heimspiel gegen die Heilbronner Falken bestenfalls punkten

Lindau. (EVL) Mit zehn von zwölf möglichen Punkten aus den vergangen vier Partien, erwarten die EV Lindau Islanders am Freitag (19. Dezember / 19:30 Uhr) mit den Heilbronner Falken erneut eine Topmannschaft in der BPM-Arena.

Es ist zudem der Start in die heiße Phase um die „Christmas Games“ mit zehn Spielen in 20 Tagen. Die bisherigen beiden Partien gegen Heilbronn waren jeweils enge Angelegenheiten. Am Sonntag (21. Dezember / 18:00 Uhr) reisen die Lindauer dann noch zum langjährigen Rivalen nach Höchstadt. Wer die Spiele nicht live im Stadion verfolgen kann, hat die Möglichkeit, diese über SpradeTV (www.sprade.tv) zu streamen

Einen richtigen Brocken haben die Islanders da am Freitag vor der Brust, aber das Team von Headcoach Michael Baindl will mit dem frisch getankten Selbstvertrauen wieder mutig auftreten. Die Falken stehen aktuell auf Platz fünf in der Tabelle der Oberliga Süd und befinden sich im engen Duell mit Selb und Bad Tölz um die Plätze drei bis fünf. Wegen einer Zulassungsauflage werden den Heilbronner Falken am Ende der Saison sechs Punkte abgezogen, die aktuell in der offiziellen Tabelle nicht berücksichtigt sind.

Am wichtigsten wird es für die Lindauer Mannschaft wieder sein, aus einer stabilen Defensive heraus Nadelstiche zu setzen, um das offensivstarke Team der Falken nicht zu Entfaltung kommen zu lassen. Am vergangenen Sonntag gelang dieser Plan abgesehen vom unglücklichen Ende schon gut gegen die Selber Wölfe. Ein besonderes Augenmerk müssen die Lindauer auf die Stürmer Nolan Ritchie, Calder Anderson und auch Thore Weyrauch legen. Dieses Trio scorte schon wieder stark und sammelte zusammen vor dem Wochenende in 26 Spielen schon 112 Scorerpunkte.

Die letzten Wochen waren und sind für die Falken etwas turbulent, die Ergebnisse waren nicht immer zufriedenstellend und auch im Umfeld der Heilbronner brodelt es aktuell wieder. Am vergangenen Freitag gegen Peiting wäre es aufgrund einer Protestaktion der Falken Anhänger mit Trillerpfeifen fast zu einem Spielabbruch gekommen. Die Anhänger der Heilbronner zeigten mit einem üblen Pfeifkonzert ihre Unzufriedenheit über die aktuelle Geschäftsführung. Dort gibt es nach dem Lizenzdrama im Sommer aktuell auch wieder etwas Unruhe, die wohl auch das Team und die Trainer nicht komplett kalt lassen.

Mit den eigenen Fans im Rücken soll die BPM-Arena am Freitag, zum Start in die Weihnachtsferien, zum Hexenkessel werden. Die Islanders wollen sich gegen den Favoriten behaupten, denn mit Emotionen, Tempo und Leidenschaft will man im Heimspiel bestenfalls Punkte im heimischen Stadion behalten. Dass dies gegen das Topteam vor allem zu Hause mit den Fans im Rücken möglich ist, haben viele Spiele gegen die „Großen“ in der Vergangenheit immer wieder gezeigt.

Weiterhin werden bei jedem Heimspiel, bis zum 23. Dezember 2025, Lose für die große Tombola an diesem Spieltag verkauft.

Am Sonntag geht es für die EV Lindau Islanders dann zum langjährigen Rivalen Höchstadt Alligators. Beim Gastspiel in Mittelfranken wollen die Inselstädter den dritten Sieg gegen den Rivalen einfahren. Eine leichte Angelegenheit wird dies aber keineswegs, denn die Alligators sind sehr heimstark und befinden sich im engen Kampf um die Pre-Playoff-Plätze.

Die Alligators gingen bisher durch eine schwierige Saison, nicht nur sportlich, sondern wegen dem Stadionumbau und den damit verbundenen Mehrkosten auch finanziell. Gerade sportlich sind die Alligatoren in der letzten Zeit wieder sehr erfolgreich unterwegs, denn man konnte drei von fünf Spielen gewinnen, darunter auch einen Heimsieg gegen die Indians aus Memmingen feiern. Die bisher nur zwei Kontingentpositionen werden weiterhin von Verteidiger Jake Fardoe (CAN) und Stürmer Samuel Eriksson (SWE) besetzt. Die aktuell besten Scorer auf Seiten der Mittelfranken sind Tyler Gron, Anton Seewald und Samuel Eriksson.

Es wird also wieder ein hart umkämpftes Duell, wie immer, wenn diese beiden Mannschaften aufeinandertreffen: Bisher ging es stets intensiv zur Sache, kein Zentimeter Eis wurde verschenkt. Die Islanders wollen entsprechend motiviert auftreten und wichtige Punkte aus Mittelfranken an den Bodensee entführen.

