Islanders wollen gegen Erding auch den vierten Sieg der Saison
EV Lindau Islanders

Islanders wollen gegen Erding auch den vierten Sieg der Saison

19. Januar 2026
© Betty Ockert
Lindau (EVL) Nach der spielintensiven Zeit um den Jahreswechsel war die vergangene Woche mal wieder eine mit „normalem“ Trainingsbetrieb.

Doch nun geht es gleich wieder direkt in eine englische Woche, die es in sich hat. Am Dienstag (20. Januar / 19:30 Uhr) erwarten die Lindauer die Erding Gladiators in der BPM-Arena, ehe es am Freitag (23. Januar / 19:30 Uhr) am Ufer des Bodensees zum direkten Duell um Platz sechs mit den Onesto Tigers Bayreuth kommt. Abgeschlossen wird die Woche dann am Sonntag (25. Januar / 16:00 Uhr) beim EC Peiting, der nach dem vergangenen Wochenende ebenfalls mit den Lindauern und den Tigers in den Kampf um den direkten Playoff-Platz mit eingreift.

„Das sind die Spiele, die wir gewinnen müssen“, sagt Headcoach Michael Baindl. Für die Inselstädter ist es eine Woche der Wahrheit, in der man viel gewinnen, aber auch viel verlieren kann. Alle Spiele können wie immer bei SpradeTV (www.sprade.tv) kostenpflichtig live gestreamt werden.

Die Islanders wissen, wie unangenehm Aufsteiger Erding spielen kann. Schon in den ersten drei Duellen gelang es den Baindl-Schützlingen aber durch konsequente Defensivarbeit, die Gladiators nicht ins Spiel kommen zu lassen. Genau das wird auch im vierten Duell wieder entscheidend sein, um die „weiße Weste“ zu behalten und erneut drei wichtige Punkt zu sammeln. Trotz einem 3:0, 4:1 und 5:2 und waren die Spiele oft enger als die Ergebnisse dies vermuten ließen.

Erding hat in dieser Saison mehrfach bewiesen, dass sie jeden Gegner schlagen können: Siege gegen Heilbronn, Selb und Deggendorf sprechen eine deutliche Sprache. Der Kader ist gespickt mit Erfahrung und Qualität – von Ex Islanders Goalie David Zabolotny über die Defensiv-Routiniers Elia Ostwald und Markus Eberhardt bis hin zu Offensivkräften wie Cheyne Matheson, Marc Schmidpeter und dem DEL erfahrenen Marco Pfleger.

Die Islanders wissen deshalb wie brandgefährlich die Gladiators nach dem Trainerwechsel von Dominik Quinlan zu Thomas Daffner sein können. Trotz Tabellenplatz 13 konnte man sich teilweise mit starken Ergebnissen wieder zurückkämpfen. Die Islanders sind gewarnt – und gleichzeitig hochmotiviert, mit Sieg in eine sehr wichtige Woche zu starten.
Die kommenden fünf Tage werden zeigen, wie stabil, fokussiert und entschlossen die Mannschaft ist. Die EV Lindau Islanders gehen mit Respekt, aber nach dem 5:1-Sieg in Passau auch mit großem Selbstvertrauen in diese wichtige Phase. Die Fans dürfen sich auf leidenschaftliche Auftritte, harte Zweikämpfe und hoffentlich viele Punkte freuen.

