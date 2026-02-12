Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
EV Lindau Islanders Islanders vor schwierigem Auswärtsspiel bei den Heilbronner Falken
EV Lindau Islanders

Islanders vor schwierigem Auswärtsspiel bei den Heilbronner Falken

12. Februar 2026
Lindau. (EVL) Am Freitag (13. Februar / 19:30 Uhr) wartet auf die EV Lindau Islanders ein Auswärtsspiel, das sportlich und in der Vorbereitung auf den Gegner eine besondere Herausforderung darstellt.

Die Lindauer gastieren bei den Heilbronner Falken, einem Team, das sich aktuell in einer Phase großer Unsicherheit befindet – und gerade deshalb womöglich brandgefährlich sein könnte. Das Spiel kann, wie immer, bei SpradeTV (www.sprade.tv) live gestreamt werden.

Seit dem Insolvenzantrag der Heilbronner Falken am 28. Januar 2026 befindet sich der nächste Gegner der Lindauer in turbulenten Wochen. Unklarheiten über den Kader, die sportliche Zukunft und die Perspektive vieler Spieler prägen den Alltag in Heilbronn. Was die Islanders dabei konkret erwartet, ist leider schwer vorhersehbar. Im Lager der Lindauer geht man jedoch davon aus, dass die Falken am Freitag mit voller Mannschaftstärke antreten werden – für viele Akteure wird es voraussichtlich das letzte Heimspiel im Falken-Trikot sein, bevor sie im Rahmen der Wechselfrist bis zum 15. Februar den Club noch verlassen werden. Gerade diese Konstellation macht die Aufgabe für die Islanders so brisant. Spieler, die vor einem Abschied stehen, wollen sich vor dem eigenen Publikum mit einem besonderen Auftritt verabschieden. Eine zusätzliche Motivation, die Heilbronn trotz Krise unberechenbar macht.

Über die Fairness dieser Regelung – insbesondere im Hinblick auf die verbleibenden Spiele mit potenziell veränderten Kadern – lässt sich durchaus diskutieren. Doch für die Islanders zählt in dieser Phase vor allem eines: Am besten Punkte sichern, unabhängig von den äußeren Umständen beim Gegner.

Sportlich bleibt Heilbronn trotz aller Unruhe ein echtes Schwergewicht. Die Falken belegen aktuell Platz fünf der Oberliga Süd, nur einen Punkt hinter den Selber Wölfen. Durch den Insolvenzantrag sind die Falken gemäß den Statuten aber nicht playoffberechtigt, was bedeutet, dass alle Teams hinter Heilbronn am Ende der Hauptrunde einen Tabellenplatz nach oben rutschen werden.

Für die Mannschaft von Headcoach Michael Baindl steht dennoch fest: Lindau muss sich einmal mehr auf eigene Stärken konzentrieren. Eine stabile Defensive, kompakte Strukturen und klug gesetzte Nadelstiche in der Offensive werden entscheidend sein, um das spielstarke Team der Falken nicht zur Entfaltung kommen zu lassen. Gerade in einem Spiel, in dem Heilbronn möglicherweise emotionale Energie aus der ungewissen Situation ziehen könnte, ist defensive Disziplin das wichtigste Fundament. Die Islanders reisen dennoch mit dem festen Willen nach Baden-Württemberg, zählbares mitzunehmen. Im Kampf um die erste direkte Playoff-Qualifikation in der Vereinsgeschichte wären Punkte in Heilbronn enorm wertvoll.

Jede Aufstellungs-Variante des Gegners soll bestmöglich antizipiert werden. Die Lindauer Mannschaft blickt mit Respekt auf die schwierige Situation in Heilbronn, aber mit voller Konzentration und Entschlossenheit auf die eigene Aufgabe. Denn alle Spiele gegen die Falken in dieser Saison gingen mit einem Tor zu Gunsten der Heilbronner aus. Und genau das wollen die Lindauer im vierten Duell gerne ändern.


