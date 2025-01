Islanders vor schwerer Auswärtspartie bei den Heilbronner Falken

Lindau. (EVL) Es geht in die heiße Phase – Neun Spiele bis zum 11. Februar: Mit den beiden Siegen gegen Deggendorf und in Stuttgart im Rücken, sowie frisch getanktem Selbstvertrauen, geht es für die EV Lindau Islanders zum aktuell formstärksten Team der Oberliga Süd.

Die Lindauer müssen nämlich am Freitag (24. Januar / 19:30 Uhr) zu den Heilbronner Falken, ehe am Sonntag (26. Januar / 18 Uhr) die Tölzer Löwen in die BPM-Arena kommen. Beide Spiele können, wie gewohnt, live und kostenpflichtig bei SpradeTV (www.sprade.tv) verfolgt werden.

Die nächste Auswärtsreise der Lindauer Eishockeycracks hat es in sich, denn die Islanders müssen zum formstärksten Team der Oberliga Süd. Die Heilbronner Falken verloren nur eine ihrer letzten zehn Partien und das nur knapp im Duell mit den Spitzenreitern der Bietigheim Steelers. Zudem sind die Baden-Württemberger die torgefährlichste Mannschaft der Oberliga Süd mit schon 211 erzielten Treffern.

Was das Topteam aus Heilbronn aufs Eis bringen kann, wissen die Islanders aus den vergangenen drei Spielen genau. Beim ersten Aufeinandertreffen in Heilbronn konnte man den Falken bis zur Mitte des zweiten Drittels stark Paroli bieten, lag sogar verdient mit 1:2 in Führung. Doch dann sorgten mehrere Faktoren dafür, dass man dann nicht mehr wirklich einen Fuß aufs Eis bekam und mit einer 8:2 Niederlage zurück an den Bodensee fahren musste.

In einem völlig verrückten Spiel in der BPM-Arena gelang den Lindauern aber die Revanche. Die Islanders lagen in der 36. Minute bereits mit 2:6 im Rückstand und niemand wettete mehr einen Pfifferling auf die Gastgeber. Kurz vor der zweiten Pause gelang noch das 3:6 und weckte den Kampfgeist der Islanders. Was dann im letzten Drittel passierte, war völlig verrückt, denn die Islanders nutzten – im Gegensatz zu den beiden Dritteln zuvor – jede sich bietende Möglichkeit zu einem Tor, bei den Falken hingegen ging gar nichts mehr. Innerhalb von vier Minuten glichen die Islanders nach der Pause zum 6:6 aus. Kapitän Steffen Tölzer war es vorbehalten, in der 53. Minute dann das Game-Winning-Goal zum 7:6 zu erzielen und drei ganz wichtige Punkten zu sichern. Auch im zweiten Spiel in Lindau, lagen die Lindauer nach dem zweiten Drittel mit 1:0 in Führung, ehe das Topteam seine Klasse zeigte und am Ende noch mit 1:5 gewann.

Das Topteam aus Heilbronn geht daher am Freitag als klarer Favorit in die Partie. Was aber passieren kann, wenn die Lindauer über 60 Minuten eine stabile Defensive, volle Konzentration und eine gute Chancenverwertung auf das Eis bringen, hat man schon in einigen Spielen gegen die Topteams und auch am vergangenen Freitag gegen Deggendorf wieder gesehen.

Besonders zu erwähnen ist auch, dass ein Quintett der Falken schon mehr als 50 Scorerpunkte und gemeinsam erstaunliche 295 Scorerpunkte erzielen konnte. Eifrigste Punktesammler sind Calder Anderson (65 Scorerpunkte / 25 Tore + 40 Assists), Nolan Ritchie (62 / 27 + 35) und Robin Just (62 / 9 + 53). Aus den drei bisherigen Spielen gegen die Falken ist man also gewarnt, was für ein Topteam da auf die Lindauer wartet.

