Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Oberligen Oberliga Süd EV Lindau Islanders Islanders vor heißem Auswärtsduell beim langjährigen Rivalen Höchstadt
EV Lindau Islanders

Islanders vor heißem Auswärtsduell beim langjährigen Rivalen Höchstadt

19. Februar 20262 Mins read24
Share
© Betty Ockert
Share

Lindau. (EVL) Die EV Lindau Islanders stehen am Freitag (20. Februar / 20 Uhr) vor einem traditionsreichen und erneut schweren Auswärtsspiel bei den Höchstadt Alligators.

Wenn diese beiden Vereine aufeinandertreffen, ist eines sicher: Es wird intensiv, eng und kämpferisch. Seit Jahren liefern sich die Islanders und die Alligators Duelle, die von Einsatz, Emotionen und einer besonderen Rivalität geprägt sind. Auch dieses Mal dürfte sich daran nichts ändern. Das Spiel kann live über SpradeTV (www.sprade.tv) gestreamt werden.

Für Höchstadt geht es in diesem Spiel um enorm viel. Die Mittelfranken befinden sich mitten im engen Rennen um die Pre-Playoff-Plätze, in einem Tableau, in dem jeder Punkt zählt und in dem Sieg und Niederlage über vieles entscheiden können. Nach einer Saison, die für den gesamten Verein von Herausforderungen geprägt war – sportlich, aber vor allem auch durch den laufenden Stadionumbau und die damit verbundenen finanziellen Belastungen – haben sich die Alligators zuletzt wieder etwas stabilisiert und zu Hause die Tölzer Löwen mit 4:1 geschlagen.

Besonders der schwedische Angreifer Samuel Eriksson trägt maßgeblich zur Stabilität der Alligators bei. Dazu kommen hinter dem Schweden noch als punktbeste Akteure, Tyler Gron und Anton Seewald. Für die Islanders bedeutet dies ein Gegner, der vor heimischem Publikum sicher alles geben wird und immer sehr lauffreudig auftritt.

Lindau selbst reist mit dem Selbstbewusstsein einer Mannschaft an, die bereits sicher für die Playoffs qualifiziert ist – ein Meilenstein, auf den man am Bodensee zurecht stolz ist. Doch gerade deshalb sieht man das Duell in Höchstadt keineswegs als Pflichtaufgabe. Die Islanders wollen nicht nur die gute Form konservieren, sondern auch ihre Ausgangssituation für die Playoffs weiter verbessern. Jedes positive Ergebnis stärkt das Selbstvertrauen. Zudem möchte die Mannschaft mit Schwung und Stabilität in die Playoffs gehen, und dafür sind Spiele wie dieses ein wichtiger Gradmesser.

Dass es gegen die Alligators traditionell hart zur Sache geht, ist den Lindauern bestens bewusst. Kein Zentimeter Eis wird verschenkt, jeder Zweikampf bringt Emotionen, jede Unachtsamkeit wird bestraft. Genau diese Intensität macht die Begegnungen beider Teams seit Jahren so besonders. Die Islanders wissen, was sie erwartet, und sie wissen auch, dass sie mit voller Konzentration, klarer Defensivarbeit und einem entschlossenen Auftritt die besten Chancen haben, erneut wichtige Punkte aus Mittelfranken zu entführen.

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns
86
Welches Team gewinnt in dieser Saison die DEL2 Meisterschaft?

Share
Previous post Play-Off-Start im Lechparkstadion: Flößer empfangen Moosburg zum Achtelfinal-Auftakt

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
EV FüssenEV Lindau Islanders

2:0 gegen Lindau bringt Füssen nahe an die Pre-Playoffs heran

Füssen. (PM EVF) Der EVF hat den erhofften Heimsieg gegen Lindau geschafft...

By18. Februar 2026
EV Lindau Islanders

Islanders in der englischen Woche in Füssen gefordert

Lindau. (PM EVL) Der historische direkte Einzug in die Playoffs ist geschafft,...

By16. Februar 2026
EV Lindau Islanders

Islanders vor schwierigem Auswärtsspiel bei den Heilbronner Falken

Lindau. (EVL) Am Freitag (13. Februar / 19:30 Uhr) wartet auf die...

By12. Februar 2026
ECDC Memmingen IndiansEV Lindau Islanders

Indians sichern sich den Derbysieg

Memmingen. (fl) Der ECDC Memmingen gewann das vorerst letzte Allgäu-Bodensee-Derby gegen den...

By7. Februar 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten