Islanders verpflichten talentierten Goalie Keanu Salmik

Lindau. (EVL) Die EV Lindau Islanders treiben die Kaderzusammenstellung für die kommende Saison in der Oberliga Süd weiter voran und setzen dabei auch auf ein Talent zwischen den Pfosten: Mit Keanu Salmik wechselt ein vielversprechender junger Torhüter vom Süd-Oberliga-Konkurrenten Stuttgart Rebels an den Bodensee.

Bei den Islanders wird Salmik das Tor mit der Nummer 74 hüten.

Nach der Verpflichtung von Daniel Filimonow ist es den EV Lindau Islanders gelungen, nun auch die zweite Goalie-Position zu besetzen. Die Wahl fiel hierbei auf Keanu Salmik, der schon in der Saison 2023/2024 per Förderlizenz vom ESV Kaufbeuren für die Islanders in drei Spielen auf dem Eis stand. „Keanu hat bereits in den wenigen Einsätzen als Förderlizenzspieler bewiesen, welches Potential er hat. Er hat in Stuttgart den nächsten Schritt getan. In ihm steckt riesiges Potenzial“, sagte der Sportlicher Leiter der Islanders, Milo Markovic. „Mit Daniel Filimonow und Keanu Salmik haben wir ein sehr starkes Torhüterduo, auf das wir uns freuen können.“

Der 19 Jahre alte gebürtige Freiburger gilt als einer der besten Goalies seines Jahrgangs und war auch schon für die deutsche U19 Nationalmannschaft im Einsatz. In der vergangenen Saison zeigte Salmik bei den Rebels bereits eindrucksvoll, welches Potenzial in ihm steckt – und dass trotz seines jungen Alters. Nun will er bei den Islanders an der Seite des erfahrenen Daniel Filimonow den nächsten Entwicklungsschritt gehen.

Der Sohn des sportlichen Leiters der Freiburger Wölfe (DEL2), Peter Salmik, ist in Freiburg geboren und durchlief dort alle Nachwuchsmannschaften bis zur U15. Anschließend erfolgte ein Wechsel zu den Wild Wings Future nach Schwenningen, dem Nachwuchs des langjährigen DEL-Standorts. In der Spielzeit 2023/2024 schnürte Salmik seine Schlittschuhe für die U20 des ESV Kaufbeuren und stand dabei auch dreimal bei den Inselstädtern in der Oberliga im Tor. In der abgelaufenen Saison in Stuttgart kam Salmik an der Seite von Jonas Gähr zu 23 Einsätzen und erzielte dabei einer Fangquote von über 90%.

Kaderstatus 2025|2026 zum 25.04.2025:

Tor: Daniel Filimonow (neu: Lausitzer Füchse/DEL2), Keanu Salmik (neu: Stuttgart Rebels/OLS),

Verteidigung: Fabian Baßler (Vertrag verlängert), Patrick Raaf-Effertz (hat Vertrag),

Steffen Tölzer (hat Vertrag),

Sturm: Valentin Busch (Vertrag verlängert), Eetu Elo (neu: Saale Bulls/OLN), Andreas Farny (Vertrag verlängert), Žan Jezovšek (Vertrag verlängert), Marcus Marsall (Vertrag verlängert),

Damian Schneider (hat Vertrag), Nico Strodel (Vertrag verlängert)

Trainer: Michael Baindl (hat Vertrag – vorzeitig verlängert)

