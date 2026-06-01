Islanders treiben Professionalisierung mit personellen Verstärkungen voran

Lindau. (EVL) Die EV Lindau Islanders treiben ihre strategische Weiterentwicklung konsequent voran und legen dabei einen besonderen Fokus auf die weitere Professionalisierung ihrer Strukturen.

Zum 1. Juni verstärken sich die Islanders gleich mehrfach im Hintergrund, um den stetig wachsenden Anforderungen rund um den Spielbetrieb sowie der Betreuung aller Teams gerecht zu werden. Denn eines ist klar: Der organisatorische und operative Aufwand im Verein wird in Zukunft nicht geringer – im Gegenteil. Mit Michael Korb als neuem Head of Marketing, Marie Trautwein im Marketing sowie Kristin Krogmann als neue Leiterin der Geschäftsstelle stellen die Islanders die notwenigen Weichen und präsentieren sich noch stärker und professioneller.

„Wir sind sehr dankbar, solche Fachleute als Mitstreiter in unserem Team zu wissen, die eine Motivation und Energie versprühen, die absolut ansteckend ist“, sagte EVL-Präsident Marc Hindelang. „Unser Verein hat inzwischen eine Größenordnung erreicht, die es absolut notwendig macht, dass wir uns organisatorisch und strukturell noch besser aufstellen. Diese weitere Professionalisierung sind wir unseren Mitgliedern, Sponsoren und Fans einfach schuldig.“ Und Bernd Wucher als 1. Vorsitzender ergänzte: „Gemeinsam wollen wir mit frischen Ideen, viel Leidenschaft und echtem Teamgeist den nächsten Schritt gehen. Denn nicht nur unsere 1. Mannschaft soll den Weg nach oben antreten – auch unsere Geschäftsstelle möchte Spitzenqualität abliefern.“ Marketingvorstand Patrick Meier freut sich ebenfalls über die weitere Professionalisierung: „Mit Michael Korb haben wir einen Unternehmer mit Expertisen aus dem Marketing für unseren Verein gewonnen. Er bringt nicht nur fachliche Kompetenz und frische Ideen mit, sondern auch eine enorme und langjährige Leidenschaft für den EVL und den Eishockeysport. Gemeinsam mit der neu geschaffenen Leitung der Geschäftsstelle, dem bereits vorhandenem tollem Marketing-Team des EVL, stärken wir unsere Strukturen nachhaltig und schaffen die Voraussetzungen, den Verein sowohl organisatorisch als auch im Marketing und Öffentlichkeitsarbeit weiterzuentwickeln. Ich freue mich persönlich sehr auf die Zusammenarbeit und darauf, gemeinsam den nächsten Schritt für den EVL zu gehen.“

Kristin Krogmann, deren beiden Söhne leidenschaftliche EVL-Fans sind, bringt umfassende Erfahrung aus dem Sportmarketing mit und verfügt über alle notwendigen Kompetenzen für ihre neue Aufgabe. Darüber hinaus ist sie dem EVL bereits seit mehreren Jahren eng verbunden. Als fanorientierte Unterstützerin kennt sie die Strukturen und die Besonderheiten des Vereins bereits sehr gut. Sie tritt die Nachfolge von Dieter Eibl an. In ihrer Funktion als Leiterin der Geschäftsstelle übernimmt Kristin Krogmann eine zentrale Rolle innerhalb des Vereins. Sie fungiert als wichtiges Bindeglied zwischen Nachwuchsarbeit, Mitgliedern, Fans, Sponsoren sowie dem gesamten Vorstand. Damit kommt ihr eine Schlüsselposition in der weiteren Entwicklung und Professionalisierung der Islanders zu. Zusätzlich übernimmt sie das Amt der Schriftführerin im Vereinsorgan und wird somit auch in administrativen Belangen maßgeblich Verantwortung tragen.

Mit Michael Korb wird ein Nachfolger für Steffen Tölzer präsentiert, der aus dem Kreis langjähriger Sponsoren stammt und den Verein somit ebenfalls bereits bestens kennt. Als neuer Head of Marketing wird Korb gemeinsam mit Marie Trautwein die Vermarktungsaktivitäten des EVL gezielt ausbauen und weiter professionalisieren. Als selbstständiger Unternehmensberater bringt Korb eine breite Expertise im Marketing mit und überzeugt durch seine hohe Motivation, den EV Lindau aktiv voranzubringen. Sein Ziel ist es, gemeinsam mit dem Vorstand und den zahlreichen engagierten Mitstreitern des Vereins neue Impulse zu setzen und bestehende Strukturen gezielt weiterzuentwickeln. Dabei soll insbesondere der Bereich Sponsoring weiter gestärkt und nachhaltig ausgebaut werden.

Unterstützt wird Michael Korb weiterhin von Marie Trautwein, die bereits seit mehreren Jahren ein fester Bestandteil des Marketing-Teams ist. Mit großem Engagement und viel Leidenschaft verantwortet sie sowohl das strategische als auch das operative Marketing der Islanders. Parallel zu ihrem Marketing-Studium bringt sie ihre Kompetenzen und Ideen aktiv in die Weiterentwicklung des Vereins ein und hat sich dabei als wichtige Säule etabliert.

Ein weiterer Baustein der verstärkten Professionalisierung ist die intensivierte Zusammenarbeit mit Patrick Plangg und seiner Sportsbranding-Agentur Redtail. Die Partnerschaft besteht bereits seit längerer Zeit und hat sich über die Jahre hinweg bewährt. Gemeinsam mit Bernd Wucher und Sebastian Schwarzabart war Plangg maßgeblich für die Entwicklung der Trikot-Designs der Islanders verantwortlich und hat damit das Erscheinungsbild des Vereins entscheidend geprägt.

Inzwischen ist Patrick Plangg fest in das Marketing-Team integriert und betreut insbesondere die Bereiche Corporate Identity sowie grafische Gestaltung. Durch die noch engere Zusammenarbeit sollen künftig einheitliche und professionelle Auftritte über alle Kanäle hinweg sichergestellt werden, was einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung moderner Vereinsführung darstellt.