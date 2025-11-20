Islanders sind am Wochenende gegen die direkten Konkurrenten gefordert

Lindau. (EVL) Für die EV Lindau Islanders bleibt in der kommenden Woche nicht viel Zeit für Erholung: fünf Spiele in neun Tagen stehen auf dem Terminkalender.

In den ersten drei Spielen dieser Serie treffen die Lindauer jeweils gegen die direkte Konkurrenz. Am Freitag (21. November / 19:30 Uhr) gastiert in der heimischen BPM-Arena der altehrwürdige SC Riessersee, ehe man am Sonntag (23. November / 18 Uhr) zu den Black Hawks nach Passau reisen muss. Zu Hause steht dann schon am Dienstag (25. November / 19:30 Uhr) das nächste Heimspiel mit dem Duell gegen den EV Füssen an. Alle Partien können live bei SpradeTV (www.sprade.tv) gestreamt werden.

Die Islanders können in den anstehenden drei Partien viel gewinnen, aber auch viel verspielen. Im Spiel gegen die Altmeister des SC Riessersee wird es für die Mannschaft der Islanders eine harte Bewährungsprobe. Nicht nur, weil es sicher wieder ein enges und umkämpftes Spiel werden wird, sondern auch aufgrund der Kaderstärke. Bei den Islanders fehlen Lukas Bender, Marvin Wucher und Robin Wucher, weil sie nach dem Derby in Memmingen gesperrt sind. Auch Kazuki Lawlor wird aufgrund seiner Verletzung aus dem Derby vorerst nicht eingreifen können und sich noch weiteren Untersuchungen unterziehen müssen. Hier wartete viel Arbeit auf das Trainerteam, um das Team für die kommenden Aufgaben neu zu formieren. Mit der entsprechenden Einstellung will das Team der Inselstädter diesen möglichen Nachteil aber wettmachen.

Auch wollen die Islanders vor heimischem Publikum, welches am Freitag bei einem sehr dünnen Kader mehr denn je als siebter Mann benötigt wird, wieder mit großem Willen und Einsatz auftreten und den SC Riessersee in der Tabelle hinter sich halten. Wichtig wären die Punkte auch, um sich gegen die Verfolger ein wenig abzusetzen.

Im ersten Aufeinandertreffen dieser Saison konnten die Lindauer am Fuße der Zugspitze zum Start in die Saison einen 5:2-Sieg einfahren. Der SCR präsentiert sich in dieser Saison als ein Team mit vielen Fragezeichen – und genau das macht sie gefährlich. Die Garmischer haben ihren Kader im Sommer kräftig umgekrempelt, was bisher nur dürftig fruchtete. Für die Islanders heißt das: Von der ersten Sekunde an hellwach sein, das eigene Spiel durchziehen und keine Geschenke verteilen. Denn die Offensivkräfte des SCR – darunter Routiniers wie Lubor Dibelka und Alexander Höller – wissen ganz genau, wie man Spiele entscheidet. Der seit Jahren starke Scorer des SCR, Robin Soudek, fällt laut Mitteilung des SC Riessersee mindestens acht Wochen verletzt aus. Dafür verpflichtete man am Mittwoch noch den US-amerikanischen Angreifer Nik Armstrong-Kingcad nach, der in Lindau wohl sein Debüt geben wird.

Die Marschroute des Teams vom Bodensee ist aber klar: Am besten mit einem Sieg in die spielreiche Woche starten um sich näher an die Playoff-Plätze heranzukämpfen und die Verfolger auf Abstand zu halten.

Sich an die Playoff-Plätze heranzukämpfen, ist auch das Motto für das Spiel am Sonntag in der Drei-Flüsse-Stadt Passau. Die Black Hawks stehen nämlich aktuell mit drei Punkten und einem Spiel weniger vor den Islanders in der Tabelle. Das erste Duell am Bodensee entschieden die Lindauer mit 3:1 zu ihren Gunsten. Nach einem frühen Rückstand im ersten Drittel, glichen die Islanders im zweiten Drittel aus und entschieden in den letzten zehn Minuten der Partie durch Tore von Etu Elo und Žan Jezovšek das Spiel zu Gunsten der Islanders.

Gerade auf eigenem Eis sind die Black Hawks noch unangenehmer zu bespielen als sonst. Die Islanders aber wissen, was sie können – und was sie brauchen, um gegen Passau zu bestehen: Disziplin in der Defensive, Entschlossenheit im Abschluss und eine Mannschaft, die von der Strafbank fernbleibt und sich vom teils körperlichen Spiel der Habichte nicht aus dem Konzept bringen lässt. Besonderes Augenmerk müssen die Islanders auf die Routiniers um Andrew Schembri und René Röthke haben, die mit ihrer Erfahrung immer ein Faktor sein können. Topscorer der Habichte ist aktuell der Kanadier Brendan Harrogate. Ihm folgen Schembri und der Schwede Carl Larsson.

Bildquelle: Betty Ockert

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!