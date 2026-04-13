Islanders-Präsident Hindelang: „EVL auch für Trainer wertvolles Sprungbrett“

Lindau. (EVL) Michael Baindl, der die EV Lindau Islanders zweimal in die Playoffs der Eishockey-Oberliga führte, ist am Wochenende erwartungsgemäß als Headcoach der Hannover Indians vorgestellt worden.

Und mit Sebastian Buchwieser, der 2015 als Coach der Islanders die Bayernliga-Meisterschaft gewonnen hatte, machte ein weiterer EVL-Trainer den nächsten Karriereschritt. Der 46-Jährige wurde vom Deutschen Eishockey-Bund (DEB) in den Coaching-Staff um Bundestrainer Harold Kreis bei der WM-Vorbereitung berufen.

„Es ist schon eine Auszeichnung für unseren Verein und Zeichen für die Entwicklung der Islanders, wenn wir Teil der Vita erfolgreicher Trainer sind. Das zeigt, dass wir nicht nur für Spieler, sondern auch für Trainer ein wertvolles Sprungbrett geworden sind“, kommentierte EVL-Präsident Marc Hindelang die neuen Aufgabengebiete der ehemaligen Islander-Trainer.

Baindl, der mehr als 800 Spiele in der DEL, DEL2 und der Oberliga absolvierte, machte sich als Co-Trainer in der DEL2 bei den Bayreuth Tigers und dann EV Lindau Islanders einen guten Namen. Buchwieser, der mit den Blue Devils Weiden 2024 in die DEL2 aufgestiegen war, heuerte nach seiner Beurlaubung vor knapp drei Monaten bei DEL2-Absteiger ESV Kaufbeuren in der Oberliga Süd an. Dort trifft er dann wieder seinen Ex-Verein.