Islanders nehmen die Punkte mit an den Bodensee

Bayreuth. (PM Tigers) Etwas entspannter, als noch zuletzt in Memmingen war die Personalsituation im Lager der Tigers, die mit drei Blöcken antreten konnten. Einige der Jungs stellten sich angeschlagen oder gesundheitlich beeinträchtigt in den Dienst der Mannschaft.

Mit starkem Spiel ging man in die Partie und konnte schnell die Anzeigentafel in Anspruch nehmen. Menner hatte nach 2 Minuten aus dem Halbfeld die Scheibe hoch in den Slot gebracht, Schuster arbeitete nach und traf mit seinem ersten Tor der Saison zur Führung. Seto, der im Slot knapp verpasste und Becker, der nach einem schönen „Move“ zu zentral abgezogen hatte, hätten diese noch ausbauen können. Auch Verelst, der nach einer schönen Kombination freigespielt worden war, scheiterte knapp. Als Lindau nach 16 Minuten zum zweiten Mal gefährlich in der Zone der Tigers agierte und Jezovsek einen Abwehrspieler der Tigers verladen hatte, in die Mitte passte, fand er dort Wucher, der zum Ausgleich traf. Glück hatten die Tigers kurz vor Ende des Abschnitts, als Neugebauer in Überzahl den Schuss aufs leere Tor vermied und stattdessen um das selbige herumfuhr, so die riesen Möglichkeit liegen ließ. So ging man, trotz der optischen Überlegenheit der Gastgeber und den besseren Möglichkeiten mit dem Unentschieden in die erste Pause.

Mit zwei vollen Minuten Überzahl ging man in den zweiten Abschnitt. Hinzu kam, dass kurz darauf Schneider auf die Strafbank musste, sodass man kurzzeitig mit zwei Mann mehr auf dem Eis unterwegs war. Diese Gelegenheit ließ man jedoch nicht nur liegen, sondern musste, nachdem Lindau wieder mit vier Feldspielern agierte, einen Treffer in Unterzahl hinnehmen, den Jezovsek nach einem Sololauf über die komplette Eisfläche für sich verbuchte. Kurz darauf waren es die Gäste, die – nach einer verpassten Chance von Seto – ihrerseits mit zwei Mann mehr auf dem Eis standen. Diese Möglichkeit nutzte Lindau, die sich festspielten und erneut durch Jezovsek – als einer der Tigers-Akteure zurück war – einen Treffer setzten und damit die Führung auf 1:3 ausbauten. Im weiteren Spielverlauf waren gute Möglichkeiten eher Mangelware, bis Neugebauer alleinstehend vor Andryukhov auftauchte und im Torsteher der Tigers seinen Meister fand. Brown durfte wenige Augenblicke vor der zweiten Pause, nachdem er nur durch ein Foul gestoppt werden konnte, zum Penalty antreten, diesen jedoch nicht verwerten.

Vier Treffer innerhalb von drei Minuten sah man zu Beginn des Schlussdrittels. Zunächst waren es die Tigers, die die 2-Tore-Führung der Lindauer egalisierten und durch Seto sowie Hammerbauer zum Ausgleich kamen. Allerdings schlugen die Gäste eiskalt zurück und holten sich diese Führung durch Raaf-Effertz und Mayer, der leichtes Spiel hatte, da sich keiner für den Routinier der Islanders zuständig fühlte, schnell wieder. Der nächste Treffer der Gäste fiel dann in Überzahl, als Mayer Schneider bedient hatte. Die zwischenzeitliche Hoffnung durch den zweiten Treffer von Seto an diesem Abend nochmals heranzukommen, wurde nicht erfüllt. Schneider war kurz vor dem Ende der Partie für den Schlusspunkt zuständig, als dieser durch Freund und Feind hindurch vors Tor lief und zum 4:7 Endstand traf.

Zum letzten Spiel der Saison geht es für die Tigers am kommenden Freitag nach Garmisch-Partenkirchen, wo man um 20 Uhr gegen den SC Riessersee geht.

Onesto Tigers vs. Lindau Islanders 4:7 (1:1, 0:2, 2:4)

Bayreuth: Andryukhov – Spacek, Flade, Becker, Nedved, Reiner (2), Menner – Seto, Vihavainen, Brown, Verelst (2), Hammerbauer, Bergbauer, Junemann, Hinz (2), Schuster

Lindau: Steffen, Geidl – Müller (2), Tölzer (2), Wucher, Nyman, Berge, Raaf-Effertz (2), Lebek – Jezovsek, Farny, Busch, Neugebauer, Strodel (2), Mayer (2), Wucher, Rollinger (2), Schneider (2), Wolf, Carciola

Schiedsrichter: Schnabel, Noeller – Preiß, Ullrich

Zuschauer: 1002

Strafen: Bayreuth: 10 Lindau: 14 PP: Bayreuth: 1/6 Lindau: 2/5

Torfolge: 1:0 (2.) Schuster (Menner, Hinz), 1:1 (16.) Wucher (Jezovsek, Farny), 1:2 (23.) Jezovsek (Strobel, Nyman) SH, 1:3 (26.) Jezovsek (Neugebauer) PP1, 2:3 (43.) Seto (Brown, Vihavainen) PP1, 3:3 (43.) Hammbauer (Bergbauer, Verelst), 3:4 (44.) Raaf-Effertz (Jezovsek, Müller), 3:5 (46.) Mayer (Nyman), 3:6 (49.) Schneider (Mayer, Strodel) PP1, 4:6 (49.) Seto (Brown, Vihavainen), 4:7 (58.) Schneider

