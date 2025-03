Islanders nach Serienausgleich wieder in Hannover gefordert

Lindau. (EVL) Nach dem grandiosen Serienausgleich reisen die EV Lindau Islanders mit breiter Brust und viel Selbstvertrauen zum dritten Spiel der Achtfinalserie am Freitag (07. März / 20 Uhr) gegen die Hannover Scorpions.

Die zweitbeste Mannschaft in der Hauptrunde der Oberliga Nord bleibt trotz der Niederlage am Bodensee weiter einer der Aspiranten auf den Oberliga-Titel. Die Islanders aber wollen sich weiterhin nicht verstecken und dem großen Favoriten, wie in beiden bisherigen Spielen, die Stirn bieten. Durch den Sieg haben die Islanders sich auch ein zweites Heimspiel erkämpft, das am Sonntag (09. März / 18.00 Uhr) in der BPM-Arena stattfindet. Beide Spiele, so wie alle weiteren Spiele, können auf SpradeTV kostenpflichtig (www.sprade.tv) live verfolgt werden.

Wenn die Islanders am Donnerstagvormittag in Richtung Hannover aufbrechen, nehmen sie die Erkenntnis mit, dass der grandiose Teamspirit in dieser Saison Berge versetzen kann. Dies hat man im Saisonendspurt schon gesehen und nun auch im ersten Heimspiel am Dienstagabend. Hier spielte man vor allem im dritten Drittel und auch in der Overtime mindestens auf Augenhöhe mit dem großen Favoriten. Über weite Strecken waren die Schützlinge von Cheftrainer Michael Baindl sogar das aktivere Team. Der Siegtreffer und der Serienausgleich sind deshalb ein hart erarbeiteter und verdienter Erfolg.

Dass die Islanders vor dem dritten Spiel nun schon früher nach Mellendorf reisen können und dort auch übernachten, hat man einigen Sponsoren und auch den Arbeitgebern der Spieler zu verdanken, die hier voll und ganz hinter dem Team und dessen Erfolgen stehen. So kann man sich nach der Hotel-Übernachtung ohne Reisestress auf das Spiel am Abend vorbereiten.

Wie die beiden ersten Partien schon zeigten, dürfen sich die Zuschauer daher auf weitere spannende, heiße und emotionsgeladene Spiele freuen. Die Lindauer Mannschaft wird weiter die Leidenschaft und den Willen auf das Eis bringen. Wenn das wieder gelingt, kann man am Freitag zu Spiel 3 sicher wieder der unangenehme Gegner sein, der man in den bisherigen Partien war. Aus einer gutstehenden Defensive muss man vor dem Tor der Scorpions zudem eiskalt agieren und die sich bietenden Chancen nutzen. Der Sieger aus dem Spiel am Freitag hat beim Duell am Sonntag in der Lindauer BPM-Arena dann den ersten Matchpuck.

Der freie Vorverkauf für die Tickets zum Heimspiel der Islanders in der BPM-Arena am Sonntag (09. März / 18 Uhr), startet am Donnerstagabend (05. März) um 17:00 Uhr. Dort gehen dann auch alle nicht abgerufenen Tickets des Dauerkarten-Vorkaufsrechts in den freien Verkauf. Ab dann sind Tickets auch bei allen Reservix Vorverkaufsstellen (z.B. am I-Punkt im Lindaupark) oder auch online zu erwerben.

Playoff-Partien – Best-of-5 (3 Siege):

1. Spiel: So, 02.03.2025 18:30 Uhr – Hannover Scorpions – EV Lindau Islanders 6:3

2. Spiel: Di, 04.03.2025 19:30 Uhr – EV Lindau Islanders – Hannover Scorpions 2:1 OT

3. Spiel: Fr, 07.03.2025 20:00 Uhr – Hannover Scorpions – EV Lindau Islanders // ARS Arena

4. Spiel: So, 09.03.2025 18:00 Uhr – EV Lindau Islanders – Hannover Scorpions // bpm-Arena Lindau

5. Spiel: Di, 11.03.2025 20:00 Uhr – Hannover Scorpions – EV Lindau Islanders // ARS Arena

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV