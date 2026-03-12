Islanders nach Serienausgleich wieder in Duisburg gefordert

Lindau. (EVL) Nach einer nahezu epischen Aufholjagd und dem viel umjubelten Serienausgleich reisen die EV Lindau Islanders mit breiter Brust und großem Selbstvertrauen zum dritten Spiel der Achtelfinalserie am Freitag (13. März, 19:30 Uhr) erneut zu den Füchsen Duisburg in den Ruhrpott.

Für die Lindauer ist es bereits das zweite Auswärtsspiel in Duisburg. Diesmal reist das Team einen Tag früher an, um die zusätzliche Vorbereitungszeit sowie den Rückenwind des Overtime Triumphs optimal zu nutzen, um die Serie bestenfalls in ihre Richtung zu drehen. Mit dem 5:4-Sieg in der Verlängerung am Dienstag haben sich die Islanders außerdem ein weiteres Heimspiel erkämpft: Am Sonntag (15. März, 18:00 Uhr) steigt in der BPM Arena das vierte Spiel der Serie. Wie gewohnt werden alle Begegnungen der Playoffs auf dem kostenpflichtigen Streamingdienst SpradeTV (www.sprade.tv) live übertragen.

Wenn die Islanders am Donnerstag die Reise gen Norden antreten, nehmen sie eine klare Erkenntnis mit: Der Teamspirit dieser Mannschaft ist bemerkenswert und kann bestenfalls Spiele drehen – und damit Serien verändern. Das bewies die Mannschaft im ersten Heimspiel eindrucksvoll. Nach einem 1:4 Rückstand nach zwei Dritteln wäre eine Wende unter normalen Umständen kaum möglich gewesen.

Doch an diesem Abend war nichts normal: Die Islanders spielten sich im dritten Drittel und in der Overtime förmlich in einen Rausch und drängten den personell geschwächten Gegner phasenweise komplett in dessen eigene Zone. Über weite Strecken agierten die Schützlinge von Cheftrainer Michael Baindl sogar als das aktivere, entschlossenere Team. Der Siegtreffer in der Verlängerung und der damit verbundene Serienausgleich waren das Ergebnis harter Arbeit – und vollkommen verdient.

Dass die Islanders nun bereits einen Tag früher nach Duisburg aufbrechen können und dort übernachten, ist dem großen Engagement der Sponsoren sowie vor allem den Arbeitgebern der Spieler zu verdanken, die dem Team für die Playoffs volle Unterstützung gewähren. Damit kann sich die Mannschaft nach einer erholsamen Nacht ohne Reisestress vollständig auf das wichtige Auswärtsspiel vorbereiten.

Die ersten beiden Partien haben eindrucksvoll gezeigt, dass diese Serie geprägt ist von Spannung, Intensität und Emotionen – und genau das dürfen die Zuschauer auch weiterhin erwarten. Die Lindauer werden erneut mit der Leidenschaft und dem unbändigen Willen auftreten, die sie zu ihrem Comeback am Dienstag getragen haben. Gelingt es der Mannschaft, diese Energie wieder aufs Eis zu bringen, könnte Spiel drei ein entscheidender Wendepunkt werden. Voraussetzung dafür ist jedoch, die defensive Stabilität der letzten Begegnungen beizubehalten und vor dem Tor der Füchse noch effizienter aufzutreten. Die Islanders wissen: Die Chancen werden kommen – und sie müssen genutzt werden.

Der Sieger der Partie am Freitag sichert sich für das Duell am Sonntag in der heimischen BPM Arena den ersten Matchpuck der Serie. Die Vorfreude darauf ist in Lindau bereits deutlich spürbar. Der Vorverkauf für das Heimspiel am 15. März (18:00 Uhr) startete bereits am Mittwochabend (11. März, 18:00 Uhr) und ist sehr gut angelaufen. Tickets sind an allen Reservix Vorverkaufsstellen – unter anderem am I Punkt im Lindaupark – sowie online erhältlich.

Playoff-Partien – Best-of-5 (3 Siege):

1. Spiel: So, 08.03.2026 19:00 Uhr – Füchse Duisburg – EV Lindau Islanders 5:2

2. Spiel: Di, 10.03.2026 19:30 Uhr – EV Lindau Islanders – Füchse Duisburg 5:4 OT

3. Spiel: Fr, 13.03.2026 19:30 Uhr – Füchse Duisburg – EV Lindau Islanders // alleato Arena

4. Spiel: So, 15.03.2026 18:00 Uhr – EV Lindau Islanders – Füchse Duisburg // bpm-Arena Lindau

5. Spiel: Di, 17.03.2026 19:30 Uhr – Füchse Duisburg – EV Lindau Islanders // alleato Arena