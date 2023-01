Islanders mÃ¼ssen zum schweren AuswÃ¤rtsspiel nach HÃ¶chstadt

Lindau. (EVL) Nach dem Derby am Memminger Hühnerberg, geht es für die Lindauer in dieser Woche Schlag auf Schlag weiter. Am Mittwoch (04. Januar...

Lindau. (EVL) Nach dem Derby am Memminger Hühnerberg, geht es für die Lindauer in dieser Woche Schlag auf Schlag weiter.

Am Mittwoch (04. Januar / 19:30 Uhr) geht es zum schweren Auswärtsspiel bei den Höchstadt Alligators, dem aktuell Tabellenvierten der Oberliga Süd. Die Partie kann ebenfalls wie gewohnt auf SpradeTV (www.sprade.tv) live verfolgt werden.

Im ersten Duell dieser Saison, ebenfalls auswärts, mit den Alligators, mussten sich die Islanders nach einem engen, spannenden und torreichen Spiel am Ende mit 3:4 nach Overtime geschlagen geben. Die gefährlichsten Spieler im Team des HEC sind Jari Neugebauer, der finnische Importstürmer Eetu-Ville Arkiomaa und der kanadische Verteidiger Jake Fardoe. Zusammen gelangtem dem Trio schon knapp 120 Punkte. Gegen den Ligaprimus aus Weiden mussten man sich in der letzten Zeit zwar dreimal geschlagen geben, aber ansonsten stehen viele Siege auf dem Papier. Die Islanders wissen also, dass es wieder auf eine stabile Defensive ankommen wird, aus der man die sich bietenden Chancen eiskalt nutzen muss. Besser als dies am Montag in Memmingen gelang.

Wie in den letzten Jahren immer wird man auch beim Spiel am Mittwoch wieder einen engen und harten Fight um die so wichtigen drei Punkte erwarten können. Die Islanders benötigen diese dringend, um sich von den Verfolgern absetzen zu können und Platz 11 zu sichern. Die Alligators wollen den Abstand nach hinten ebenfalls halten bzw. vergrößern, aber auch noch im Rennen um die oberen Tabellenplätze bleiben. Der Abstand zu Platz 2 beträgt aktuell nämlich nur 6 Punkte. Diese Vorzeichen sprechen demnach für einen absolut heißen Kampf um die Punkte, an dessen Ende die Islanders die drei Punkte hoffentlich mit an den Bodensee entführen können.