Islanders mÃ¼ssen auswÃ¤rts bei Ligen-Primus Blue Devils Weiden ran

Lindau. (EVL) Drei Spiele, sechs Punkte, bester EVL-Saisonstart der Oberliga-Geschichte: So lautet die erfreuliche Bilanz der EV Lindau Islanders nach den ersten drei Spieltagen der Saison 2023/2024.

Nun kommt es für die Inselstädter aber am Freitag (06. Oktober / 20 Uhr) zum ersten Aufeinandertreffen mit dem Topteam und klaren Aufstiegsfavoriten, den bislang ungeschlagenen Blue Devils Weiden. Live kann das Spiel auch wieder kostenpflichtig auf SpradeTV verfolgt werden. Am Sonntag (08. Oktober) haben die Lindauer erstmals in dieser Saison spielfrei.

Die nächste Auswärtsfahrt für die Lindauer ist wahrlich eine weite und sicherlich auch anstrengende. Es geht vom Bodensee 370 km in den Norden des Freistaats, nach Weiden in der Oberpfalz. Als wäre der Weg nicht schon anstrengend genug, wartet in Weiden mit den Blue Devils der Ligaprimus auf die Lindauer. Mit der vollen Punkteausbeute von neun Punkten steht der absolute Meisterschaft- und Aufstiegsfavorit schon wieder da, wo ihn alle Experten erwartet haben, auch wenn die Spiele gegen Peiting und bei den Tölzer Löwen jeweils nur knapp mit 4:3 gewonnen werden konnten. Nur gegen die Indians aus Memmingen gewann man am Tag der Deutschen Einheit deutlich mit 8:3, dies allerdings auch aufgrund eines brutal effizienten Schlussdrittels in dem man die Powerplays eiskalt ausnutze.

Genau hier wird EVL-Headcoach John Sicinski in der Vorbereitung auf das Spiel bei den Blue Devils auch ansetzen. Aus einer gutstehenden Defensive heraus Nadelstiche setzen und dann eiskalt zuschlagen. Das Wichtigste wird sein, von der Strafbank fernzubleiben. Wenn dies gelingt, könnten die Islanders womöglich beim von Ex-Bayernliga-Meistercoach Sebastian Buchwieser trainierten Team den ein oder anderen Punkt entführen. Wichtig ist auch die „Bus-Haxn“ nach der langen Fahrt schnellstmöglich in Bewegung zu bringen, um gegen das mit Topspielern gespickte Team von der ersten Sekunde an voll da zu sein.

Der Kader der Weidener war ja in der letzten Saison schon reichlich besetzt mit richtig guten Spielern. Nach der spannenden Finalserie um den Aufstieg in DEL2, an dessen Ende die Starbulls Rosenheim in vier knappen Spielen das bessere Ende für sich hatten, hat man im Lager der Blue Devils nochmal in gutes Personal investiert und die Mannschaft abermals verstärkt. Maximilian Kolb (Dresden), Fabian Ribnitzky (Kassel), Vincent Schlenker (Kassel) und Martin Hlozek (Selb) sind nur ein Auszug dessen, was da an Erfahrung aus der DEL2 in die Oberpfalz kam. Den Königstransfer landeten die Devils aber mit Routinier David Elsner, welcher von den Löwen Frankfurt mit der Erfahrung von 425 DEL-Spielen nach Weiden kam.

Vom Lindauer Team wird also mindestens 60 Minute volle Konzentration gefordert sein, um dem haushohen Favoriten ein Bein stellen zu können. Verstecken werden sich die Inselstädter mit dem besten Oberliga-Start der Vereinsgeschichte und einigem Selbstvertrauen im Rücken aber sicherlich nicht.

