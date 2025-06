Islanders mit Trainingslager in Bad TÃ¶lz und fÃ¼nf AuswÃ¤rts-Tests

Lindau. (EVL) Zum Auftakt ein Trainingslager in Bad Tölz inklusive einem ersten Testspiel gegen die Ligakonkurrenten der Tölzer Löwen, danach vier Vorbereitungsspiele in der Fremde und zum Abschluss als Höhepunkt die Heim-Premiere inklusive Family Day gegen die Unterland Cavaliers aus der multinationalen Alps-Hockey-League: Das sind die Eckpunkte des Vorbereitungs-Programms der EV Lindau Islanders auf die Saison 2025/2026 der Eishockey-Oberliga Süd.

Der neue EVL-Kader um Headcoach Michael Baindl reist zu Beginn der Saison für drei Tage ins oberbayerische Bad Tölz zum Trainingslager. Zum Abschluss dieses ersten Eislehrgangs treffen die Islanders dabei am 31. August (18.00 Uhr) auch noch auf die Ligakonkurrenten der Tölzer Löwen. Es folgt am 5. September (20.15 Uhr) in der Eishalle Rheintal in Widnau ein Testspiel gegen den EHC Arosa. Hier setzt man die Testspiel-Tradition der vergangenen Jahre fort. Allerdings findet die Partie in diesem Jahr nicht hoch oben in den Graubündner Bergen statt. Ebenso wird das Gesicht der Schweizer Mannschaft, nach dem Aufstieg in die Swiss League (zweithöchste Liga in der Schweiz), verändert und vor allem verstärkt sein.

Danach geht es am 7. September (18.00 Uhr) an den Lech zu den HC Landsberg Riverkings, die aktuell in der Bayernliga spielen. Nur drei Tage später (10. September / 20.15 Uhr) treffen die Islanders in Romanshorn auf die Pikes EHC Oberthurgau, bei denen nun Ex-EVL-Spieler Martin Mairitsch als Headcoach an der Bande steht. Zum Abschluss der Auswärtsserie folgt am 13. September (19.30 Uhr) ein Test gegen den EC Bregenzerwald in der Messehalle Dornbirn.

Den heimischen Fans präsentieren sich die Schützlinge von Michael Baindl erstmals am 14. September. Zugleich steht der „Family Day“ auf dem Programm. Der Gegner in der BPM-Arena sind die Hockey Unterland Cavaliers, die genau wie der EC Bregenzerwald, Teilnehmer in der multinationalen Alps-Hockey-League sind. Am darauffolgenden Wochenende (19. September) startet dann, wie bisher geplant, auch schon die Oberliga Hauptrunde 2025/2026.

Das Vorbereitungsprogramm der EV Lindau Islanders:

Trainingslager Bad Tölz 29.08-31.08.2025

31.08.25 – Tölzer Löwen 18.00 Uhr (A) – Hacker Pschorr Arena Bad Tölz

05.09.25 – EHC Arosa 20.15 Uhr (A) – Eishalle Rheintal Widnau

07.09.25 – HC Landsberg 18.00 Uhr (A) – Eissporthalle Landsberg

10.09.25 – Pikes EHC Oberthurgau 20.15 Uhr (A) – Eissportzentrum Romanshorn

13.09.25 – EC Bregenzerwald 19.30 Uhr (A) – Messestadion Dornbirn

14.09.25 – Hockey Unterland Cavaliers 15.00 Uhr (H) – Family Day

