Islanders mit englischer Woche in die heiÃŸe Phase

Lindau. (EVL) Ab jetzt geht es Schlag auf Schlag für die Lindauer Eishockey-Cracks: Am Dienstag (19. Dezember / 19:30 Uhr) starten die EV Lindau Islanders mit dem Auswärtsspiel bei den Tölzer Löwen in die heiße Phase um die Weihnachtsspiele.

Nach dem Duell am Sonntag gegen die Passau Black Hawks und am Dienstag in Bad Tölz, warten auf die Lindauer in den nächsten zweieinhalb Wochen ebenfalls noch viele direkte Konkurrenten. Die Partie kann ebenfalls wie gewohnt auf SpradeTV (www.sprade.tv) live verfolgt werden.

Für die Lindauer wird es nach Penalty-Sieg am Sonntag gegen die Passau Black Hawks darum gehen, bei den Verfolgern in Bad Tölz ebenfalls zu punkten um die Oberbayern entsprechend auf Abstand zu halten und selbst in der Tabelle nach vorn die Abstände so gering wie möglich zu halten und am besten zu verkürzen.

Es wird auf alle Fälle sicher wieder ein extrem unterhaltsames Spiel werden, denn allein die klangvollen Namen im Team der Löwen, zeigen, welch harter Brocken da auf die Islanders zukommt. Obendrein möchte man an der Punkte-Serie gegen die Löwen festhalten. Einer 3:4 Niederlage nach Overtime im Oktober dieses Jahres, folgte im November in der heimischen BPM-Arena ein glatter 3:0 Sieg.

Ein solch klares Ergebnis wird es am Dienstag aber sicher nicht geben, denn die Löwen kommen nach dem Trainerwechsel zu Axel Kammerer immer mehr in Fahrt und so hamsterten sie in den letzten Wochen Punkte um Punkte und mussten sich auch gegen die großen der Liga häufig nur ganz knapp geschlagen geben. Gegen Weiden verlor man in einer turbulenten Partie am Ende nur mit 5:6 und in Bayreuth mit 2:3. Die Indians aus Memmingen wurden zu Hause in Bad Tölz sogar mit 6:3 geschlagen. Es ist also große Vorsicht geben bei den Lindauern

Es ist sich wieder mit einer engen Partie zwischen den beiden Teams zu rechnen, die sich auch in der vergangenen Spielzeit immer sehr heiße, emotionale und harte Fights geliefert haben. Die Lindauer wollen bestenfalls mit einem Erfolgserlebnis in die heißen „Christmas Games“ starten. Denn nach Bad Tölz, spielen die Inselstädter mit Peiting (22. Dezember / Lindau), Füssen (26. Dezember / Füssen), Höchstadt (28. Dezember / Lindau) und am 30. Dezember in Garmisch, bis zum Jahresende nur Spiele gegen Mannschaften die um sie herum oder in Reichweite sind. Wenn man also in gewissen Flow kommt, könnte man in diesen Spielen sehr viel gewinnen, aber auch einiges verspielen. Eine heiße Phase „zwischen den Jahren“ ist also mehr als garantiere.

Ein kleiner Ausblick noch auf das nächste Heimspiel der Islanders am Freitag (22. Dezember / 19:30 Uhr) gegen den EC Peiting. Hier wird die so beliebte Tombola mit 1000 Preisen, zu Gunsten des EVL-Nachwuchses stattfinden. Zudem haben alle Kinder und Jugendlichen bis einschließlich 16 Jahre zum Start in die Ferien bei diesem Heimspiel freien Eintritt!