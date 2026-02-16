Islanders in der englischen Woche in Füssen gefordert

Lindau. (PM EVL) Der historische direkte Einzug in die Playoffs ist geschafft, wenn es am Dienstagabend (17. Februar / 19:30 Uhr) nach Füssen geht, dann wissen die Lindauer aber ganz genau, was sie erwartet: ein Gegner, der niemals aufgibt, eine Halle, die ihre Mannschaft nach vorne peitscht, und ein Umfeld, in dem jeder Fehler sofort bestraft werden kann.

Füssen war für die Islanders selten ein einfaches Pflaster, aber das wollen die Lindauer gerne ändern. Live gestreamt werden kann das Spiel wie gewohnt bei SpradeTV (www.sprade.tv).

Die Ausgangslage könnte kaum spannender sein. Während der EVF mitten im engen Kampf um die Pre-Playoffs steckt und jeden Punkt dringend benötigt, wollen die Islanders die verbleibenden Spiele der Hauptrunde nutzen, um sich mit der bestmöglichen Punktzahl in die Playoffs zu spielen. Die Mannschaft vom Bodensee hat sich viel vorgenommen, denn sie weiß, dass ein starker Endspurt nicht nur Selbstvertrauen bringt, sondern auch die Weichen für eine erfolgreiche weitere Saison stellt.

Der Blick auf die bisherigen Saisonduelle zeigt, wie eng beide Teams beieinander liegen. Das erste Aufeinandertreffen im Oktober ging mit 2:4 verloren, doch im zweiten Spiel schlugen die Islanders eindrucksvoll zurück und feierten einen klaren 7:3-Erfolg. Im Christmas-Game in Lindau war die Partie dann wieder hart umkämpft, am Ende stand eine knappe 2:3-Niederlage. Diese Bilanz wollen die Islanders nun unbedingt ausgleichen. Sie wissen, dass sie Füssen schlagen können – und sie wissen auch, dass dafür ein konzentrierter, leidenschaftlicher Auftritt nötig ist.

Der EVF hat sich im Laufe der Saison Schritt für Schritt stabilisiert. Das Team verlor am vergangenen Freitag nur knapp gegen die Tölzer Löwen, eines der Topteams der Oberliga Süd. Trotz kleinem Etat und laufender Schuldenreduzierung verfolgt Füssen eine klare Philosophie: junge Talente fördern, schnelles und intensives Eishockey spielen und sich über Leidenschaft definieren. Trainer Daniel Jun, ein erfahrener Mann mit DEL2-Vergangenheit, hat dieser Mannschaft eine klare Struktur gegeben. Viele Spieler stammen aus dem eigenen Nachwuchs oder sind über Förderlizenzen eingebunden – ein Konzept, das sich auszahlt und Füssen zu einem unangenehmen, schwer berechenbaren Gegner macht.

Besonders wachsam müssen die Islanders gegenüber den Füssener Schlüsselspielern sein. Kontingentspieler Bauer Neudecker ist ein Dauerbrenner und brandgefährlicher Offensivmotor, Eigengewächs Julian Straub überzeugt mit Tempo und Spielwitz, und der Kanadier Simon Boyko ist jederzeit in der Lage, ein Spiel im Alleingang zu entscheiden. Dieses Trio darf Lindau nicht zur Entfaltung kommen lassen. Gleichzeitig sind auch die Verteidiger Sandro Mayr und Routinier Felix Linden mit ihren harten Schüssen von der blauen Linie nicht zu unterschätzen. Füssen spielt mutig, schnell und kompromisslos – und genau das macht sie so gefährlich.

Doch die Islanders reisen mit breiter Brust an. Sie haben in dieser Saison mehrfach bewiesen, dass sie in engen Spielen bestehen können, dass sie taktisch diszipliniert auftreten und dass sie als Team zusammengewachsen sind. Die Fans dürfen sich deshalb auf ein intensives, emotionales und hochklassiges Spiel zweier Rivalen freuen.

