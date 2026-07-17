Islanders erneut mit Trainingslager in Bad Tölz und fünf Auswärts-Tests

Lindau. (PM EVL) Das Vorbereitungsprogramm der EV Lindau Islanders für die Saison 2026/2027 in der Eishockey-Oberliga Süd ist jetzt komplett.

Zum Auftakt steht erneut ein Trainingslager in Bad Tölz inklusive eines ersten Testspiels gegen den Ligakonkurrenten Tölzer Löwen auf dem Programm. Danach folgen vier weitere Vorbereitungsspiele in der Fremde, ehe mit der Heim-Premiere samt Family Day gegen den traditionsreichen Schweizer Zweitligisten EHC Arosa der Höhepunkt der Vorbereitung ansteht.

Der neue EVL-Kader um Headcoach Marko Sakic reist zu Beginn der Saison für drei Tage ins oberbayerische Bad Tölz. Zum Abschluss des ersten Eislehrgangs treffen die Islanders am 30. August (16 Uhr) auf die Tölzer Löwen. Anschließend folgt am 4. September (20 Uhr) in der Eissporthalle Landsberg ein Testspiel gegen die Riverkings.

Weiter geht es am 6. September (19 Uhr) in Romanshorn gegen die Pikes EHC Oberthurgau. Dort geht Ex-EVL-Spieler Martin Mairitsch als Headcoach bereits in seine zweite Saison. Nur zwei Tage später, am 8. September (20 Uhr), treffen die Lindauer in Dornbirn auf die HC Tigers, die in der kommenden Spielzeit erstmals Ligakonkurrent in der Oberliga Süd sein werden. Den Abschluss der Auswärtsserie bildet am 11. September (20 Uhr) das Gastspiel bei den Peißenberg Miners, einem ambitionierten Bayernligisten.

Den heimischen Fans präsentieren sich die Schützlinge von Marko Sakic erstmals am 13. September. Gleichzeitig steht der Family Day auf dem Programm. Gegner in der BPM-Arena ist der traditionsreiche EHC Arosa. Damit wird die Testspiel-Tradition der vergangenen Jahre fortgesetzt. Nach mehreren Duellen in den Graubündner Bergen sowie einem Testspiel im vergangenen Jahr in Widnau gastiert der EHC Arosa nun erstmals in der BPM-Arena in Lindau. Bereits am darauffolgenden Wochenende, dem 18. September, startet die Hauptrunde der Oberliga-Saison 2026/2027.

Die Islanders wollen auch nochmal auf die Frühbucherpreise der Dauerkarten hinweisen. Alle Fans, die ihre Dauerkarte noch bis zum 31. Juli 2026 verlängern oder neu erwerben, profitieren weiterhin von den unveränderten Frühbucherpreisen und erhalten zusätzlich eine exklusive EVL Kaffeetasse. Die Dauerkarte umfasst alle Heimspiele der Vorbereitung sowie sämtliche Hauptrundenspiele (ohne Playoffs).

Die Infos und das Formular für die Dauerkarten findet man auf der Homepage der EV Lindau Islanders (www.evlindau.com/tickets/infos-preise/). Das Formular kann direkt ausgefüllt und per Mail (gst@evlindau.com) an die Geschäftsstelle geschickt werden. Wer es nur ausdrucken möchte, kann dies ebenfalls hier tun, um es dann später in den Briefkasten der Geschäftsstelle in der Eichwaldstraße 16 an der Eissportarena einzuwerfen.

Das Vorbereitungsprogramm der EV Lindau Islanders:

Trainingslager Bad Tölz 28.08-30.08.2026

30.08.26 – Tölzer Löwen 16.00 Uhr (A) – Hacker Pschorr Arena Bad Tölz

04.09.26 – HC Landsberg 20.00 Uhr (A) – Eissporthalle Landsberg

06.09.26 – Pikes EHC Oberthurgau 19.00 Uhr (A) – Eissportzentrum Romanshorn

08.09.26 – HC Tigers 20.00 Uhr (A) – Messestadion Dornbirn

11.09.26 – Peißenberg Miners 20.00 Uhr (A) – flatbuy Arena Peißenberg

13.09.26 – EHC Arosa 16.00 Uhr (H) – Family Day

5 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht