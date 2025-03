Islanders empfangen die Hannover Scorpions zu Spiel 2 der Achtelfinal-Serie

Lindau. (EVL) Die Euphorie im Umfeld der EV Lindau Islanders ist groß. Die Vorverkaufszahlen für Tickets zu Spiel 2 der Serie gegen die Hannover Scorpions sind gut, aber nach aktuellem Stand wird es auch noch Tickets an der Abendkasse am Dienstag vgeben.

Zum Start in die Serie gab es für die Lindauer am Sonntag in Hannover zwar eine Niederlage, aber auch viel Lob. „Lindau hat eine sehr gute Mannschaft“, sagte Hannover Trainer Kevin Gaudet nach dem 6:3-Erfolg. „Ich erwarte ein sehr schweres Spiel in Lindau.“

Dabei könnten die Vorzeichen unterschiedlicher nicht sein. Während die Islanders am Spieltag an- und abreisten, erst am frühen Montagmorgen um 5 Uhr in der Heimat ankamen, leistet sich Hannover eine Übernachtung in Lindau, um am Dienstagabend (04. März / 19:30 Uhr) ausgeruht die zweite Partie in der bpm-Arena in Angriff nehmen zu können. „Das wird die wohl teuerste und beste Mannschaft sein, die jemals Lindauer Eis betritt. Die individuelle Qualität ist außergewöhnlich, sie sind klarer Favorit“, erklärte EVL-Präsident Marc Hindelang, Seit rund fünf Jahren versuche man in Hannover mit hohem Aufwand in die DEL2 aufzusteigen, scheiterte zweimal erst im Finale. Hindelang: „Jedes Jahr wurde der Aufwand erhöht, was man auch daran sieht, wie viele Spieler im Kader stehen, die DEL oder DEL2 Erfahrung haben. Die Hälfte des Kaders hat nordamerikanische Wurzeln.“

Dennoch könnten die Islanders in Hannover lange auf Augenhöhe mitspielen, selbst als sie mit 1:4 in Rückstand lagen. „Da hat die Mannschaft Moral gezeigt“, sagte EVL Headcoach Michael Baindl. Zweimal zog Lindau den Torwart und belohnte sich in Überzahl mit zwei Treffern „für das Risiko“ (Baindl). Die Überraschung lag beim Stande von 3:4 kurz in der Luft. Doch die Gastgeber hatten das glücklichere Ende für sich.

„Wir haben am Sonntag gezeigt, dass wir sie ärgern können, wenn wir mutig sind und unser Spiel spielen. Unser Teamgeist ist überragend. Es wird ein Spektakel für unsere Fans”, sagt Marc Hindelang vor dem zweiten Aufeinandertreffen Der Druck liegt bei den Scorpions, die Lindauer können befreit aufspielen und wollen vor ihrem Heimpublikum erneut eine entsprechend gute Leistung zeigen. Das Spiel, so wie alle weiteren Spiele gegen die Scorpions, können auf SpradeTV kostenpflichtig (www.sprade.tv) live verfolgt werden. Die Zuschauer im Lindauer Eichwald dürfen sich auf ein spannendes, heißes und emotionsgeladenes Spiel gegen eine absolute Topmannschaft freuen.

Zusätzlich zum ersten Playoff-Heimspiel dieser Serie gibt es ein weiteres besonderes Highlight beim kommenden Heimspiel. Die EV Lindau Islanders veranstalten nämlich eine Faschings-Ferienaktion. Für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 16 Jahre ist der Eintritt zu diesem Playoff-Spiel gegen die Hannover Scorpions frei. Die Aktion gilt ausschließlich für Stehplätze. Am Eingang zur BPM-Arena muss ein entsprechender Altersnachweis vorgelegt werden.

Eine spezielle Regelung gibt es beim Playoff-Spiel noch für Personen die noch gültige 11 für 10 Karten haben. Diese werden am Dienstag an der Kasse abgeknipst, ein Euro Aufschlag kassiert und dafür eine Freikarte für den Einlass ausgegeben.

Pre-Playoff-Partien – Best-of-5 (3 Siege):

1. Spiel: So, 02.03.2025 18:30 Uhr – Hannover Scorpions – EV Lindau Islanders 6:3

2. Spiel: Di, 04.03.2025 19:30 Uhr – EV Lindau Islanders – Hannover Scorpions // bpm-Arena Lindau

3. Spiel: Fr, 07.03.2025 20:00 Uhr – Hannover Scorpions – EV Lindau Islanders // ARS Arena

4. Spiel: So, 09.03.2025 18:00 Uhr – EV Lindau Islanders – Hannover Scorpions // bpm-Arena Lindau

5. Spiel: Di, 11.03.2025 20:00 Uhr – Hannover Scorpions – EV Lindau Islanders // ARS Arena

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV