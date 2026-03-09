Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
EV Lindau Islanders

Islanders empfangen die Füchse Duisburg zu Spiel 2 der Achtelfinal-Serie

9. März 2026
Lindau. (EVL) Die Playoffs sind endlich zurück am Bodensee – und die Euphorie rund um die EV Lindau Islanders ist groß.

Man spürt in der Stadt und im Umfeld des Vereins, dass etwas Besonderes bevorsteht. Die Vorverkaufszahlen sind gut und dennoch wird es am Dienstagabend auch an der Abendkasse noch Tickets geben.

Zum Auftakt der Serie mussten die Islanders am Sonntag in Duisburg zwar eine Niederlage hinnehmen, doch sie waren keineswegs chancenlos. Phasenweise zeigte das Team, dass es mit den Füchsen mithalten kann, dass es Lösungen findet und dass es bereit ist, sich in diese Serie hineinzuarbeiten. Nun kommt Spiel 2 – und damit die große Chance, die Serie vor heimischer Kulisse wieder auszugleichen.

Wenn um 19:30 Uhr der erste Puck fällt und sich die BPM Arena längst gefüllt hat, soll die Halle beben. Die Islanders rufen zum großen Motto „All White“ auf. Die Botschaft ist klar: Die BPM Arena soll ein einziges weißes Meer werden. Fans sind aufgerufen, alles mitzubringen, was weiß ist – Trikots, Schals, Shirts, Hoodies, Handtücher usw. Ein optisches Statement, ein emotionales Bekenntnis, ein gemeinsames Zeichen: Wir stehen zusammen. Wir kämpfen zusammen. Wir glauben zusammen.

Diese Atmosphäre soll die Mannschaft tragen, denn die Aufgabe wird anspruchsvoll. Die Füchse Duisburg sind ein unangenehmer Gegner, physisch präsent, taktisch diszipliniert und mit der klaren Absicht, den Islanders jeden Zentimeter Eis streitig zu machen. Doch Lindau hat in dieser Saison oft genug bewiesen, dass sie gerade in solchen Momenten wachsen. Dass sie sich nicht einschüchtern lassen. Dass sie bereit sind, sich in jedes Duell zu werfen, jeden Zweikampf anzunehmen und jedes Spiel mit Leidenschaft zu gestalten.

Die Vorfreude ist riesig – und sie wird durch weitere Highlights zusätzlich befeuert, die den Playoff Abend in Lindau abrunden werden. Die limitierten Fanschals, sind am Dienstagabend ebenfalls erhältlich. Ab 18:30 Uhr öffnet vor der BPM Arena ein gesonderter Verkaufsstand. „First come – First serve“ lautet das Motto. Wer vorbestellt hat, kann seinen Schal dort ebenfalls abholen und bezahlen.

Alle noch im Umlauf befindlichen Freikarten sowie die 11 für 10-Karten verlieren in den Playoffs – wie bereits vor und während der Saison angekündigt – ihre Gültigkeit. Für die Spiele in den Playoffs muss daher ein reguläres Ticket erworben werden.

Playoff-Partien – Best-of-5 (3 Siege):

1. Spiel: So, 08.03.2026 19:00 Uhr – Füchse Duisburg – EV Lindau Islanders 5:2

2. Spiel: Di, 10.03.2026 19:30 Uhr – EV Lindau Islanders – Füchse Duisburg // bpm-Arena Lindau

3. Spiel: Fr, 13.03.2026 19:30 Uhr – Füchse Duisburg – EV Lindau Islanders // alleato Arena

4. Spiel: So, 15.03.2026 18:00 Uhr – EV Lindau Islanders – Füchse Duisburg // bpm-Arena Lindau

5. Spiel: Di, 17.03.2026 19:30 Uhr – Füchse Duisburg – EV Lindau Islanders // alleato Arena

