Islanders beim Tabellenzweiten in Deggendorf gefordert

Lindau. (EVL) Nach einer starken Reaktion gegen Füssen unter der Woche geht es für die Islanders in ein Wochenende gegen zwei Topmannschaften.

Am Freitagabend (28. November / 20:00 Uhr) reisen die EV Lindau Islanders zum Tabellenzweiten nach Deggendorf, ehe am Sonntag (30. November / 18:00 Uhr) die Tölzer Löwen in die BPM-Arena kommen.

Die Islanders wollen beim schweren Auswärtsspiel in Niederbayern an das erfolgreiche Spiel gegen Füssen anknüpfen. „Die Reaktion auf einige enttäuschende Auftritte der letzten Wochen war gut“, sagt EVL-Präsident Marc Hindelang. „Aber eine Leistung wie gegen Füssen kann nur der Anfang gewesen sein und sollte die Norm und nicht eine Ausnahme sein.“

Mit frisch getanktem Selbstvertrauen sollen auch beim DSC mit einfachem Spiel und schönen Kombinationen und der entsprechenden Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor agiert werden. Die Spiele gegen die Deggendorfer waren in den letzten Jahren immer sehr heiße und enge Duelle oftmals auch mit positivem Ergebnis für die Islanders. Im ersten Aufeinandertreffen am Bodensee fehlten den Lindauern nur gut anderthalb Minuten zum Sieg, ehe Deggendorf mit Hilfe seiner individuellen Klasse das Spiel aus einem 2:3 noch in ein 4:3 drehte.

Besonders im Angriff hat sich beim DSC im Sommer viel getan. Die drei kanadischen College-Spieler, Harrison Roy und die Zwillinge Ty und Dylan Jackson, die in dieser Spielzeit ihr Europa-Debüt feiern, sind beim DSC perfekt eingeschlagen. Sie stehen aktuell auch an der Spitze der internen Scorerliste und haben zusammen schon 105 Scorerpunkte erzielt. Dazu kommen weitere junge Talente und erfahrene Kräfte. Im Tor steht mit Timo Pielmeier einer der besten Goalies der Liga, der den Islanders – wie immer – einiges abverlangen wird. Ein besonders Spiel wird es bestimmt wieder für Islanders-Verteidiger Fabian Baßler, der auf seinen Bruder Marco, Stürmer bei Deggendorf, treffen wird.

Für die Lindauer gilt deshalb, mutig auftreten, kompakt stehen und die Chancen eiskalt nutzen. Im Lager der Lindauer weiß man nämlich, dass man auf ein Team treffen wird, welches sich erstaunlich schnell gefunden hat. In der Tabelle ist der DSC mit nur einem Punkt Rückstand inzwischen der engste Verfolger von Spitzenreiter Memmingen. Die einzigen drei Niederlagen gab es bisher nur gegen Memmingen, Selb und überraschenderweise gegen Erding. Und genau da sehen die Lindauer ihre Chance, dass es auch möglich ist gegen das Topteam Punkte zu entführen.

