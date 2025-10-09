Islanders bei den Tölzer Löwen gefordert

Lindau. (EVL) Gestärkt von fünf Punkten aus den beiden jüngsten Partien erwartet die EV Lindau Islanders ein Wochenende mit zwei schweren Gegnern.

Am Freitag (10. Oktober / 19:30 Uhr) geht es zu den Tölzer Löwen. Im Duell mit einem Konkurrenten um die direkte Playoff-Qualifikation wird es sicherlich heiß hergehen. Am Sonntag (12. Oktober / 18:00 Uhr) wartet in der BPM-Arena dann das erste Derby mit den Indians aus Memmingen auf die Lindauer Fans. Wer die Spiele nicht live im Stadion verfolgen kann, hat die Möglichkeit, diese über SpradeTV (www.sprade.tv) zu streamen.

Zwar konnten die Islanders in der Saisonvorbereitung einen deutlichen 5:1-Erfolg gegen die Löwen feiern, doch das zählt jetzt nicht mehr. Der Ligaalltag ist ein anderes Pflaster – und die Tölzer kommen immer besser in Schwung. Nach überraschenden Auftaktwochen, in denen man sich Bayreuth mit 5:7 und den Passau Black Hawks mit 3:4 nach Penalty geschlagen geben musste, lief es danach deutlich besser. Einem torreichen 12:4 Sieg in Stuttgart folgte eine knappe 2:3 Overtime-Niederlage bei den Heilbronner Falken, ehe man am vergangenen Sonntag den Selber Wölfen mit 3:2 die erste Saisonniederlage zufügte. Die Lindauer sind also gewarnt.

Mit Andreé Hult und Rückkehrer Ludwig Nirschl verstärkten zwei Top-Spieler die Offensive der Gastgeber, die nun über deutlich mehr Spielwitz und Torgefahr verfügen als vergangene Saison.

Nicolas Sauer, mit der Empfehlung von 40 Punkten aus Passau gekommen, sowie Toms Prokopovics, der aus Königsbrunn mit einem Karrierehoch an Punkten kam, sorgen für zusätzliche Qualität. Andreé Hult allerdings fällt, nach einer Meldung der Tölzer Löwen am Mittwoch, leider für rund sechs Wochen mit einer Unterkörperverletzung aus. Der Kader der Oberbayern ist aber dennoch weiterhin stark besetzt.

Doch die Islanders haben in dieser Saison bereits mehrfach bewiesen, dass sie mit kompaktem Teamspiel und hoher Laufbereitschaft auch gegen individuell starke Gegner bestehen können. Die Defensive muss dabei hellwach sein.

Für beide Teams geht es um mehr als nur Punkte – es ist ein Duell auf Augenhöhe mit einem direkten Konkurrenten um die Playoff-Plätze. Die Mannschaft der Islanders aber ist bereit, sich der Herausforderung zu stellen und will mit einem couragierten Auftritt bestenfalls Punkte aus Oberbayern entführen.

