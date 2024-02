Islanders auswÃ¤rts bei den Passau Black Hawks gefordert

Lindau. (EVL) Den Schalter umlegen wollen die EV Lindau Islanders. Nach zwei punktlosen Spielen, noch dazu gegen die direkten Konkurrenten, wollen die die Mannen...

Lindau. (EVL) Den Schalter umlegen wollen die EV Lindau Islanders. Nach zwei punktlosen Spielen, noch dazu gegen die direkten Konkurrenten, wollen die die Mannen von Headcoach John Sicinski wieder zurück in die Erfolgsspur.

Die Gelegenheit dazu bietet sich am Freitag (02. Januar / 20 Uhr) beim Gastspiel bei den Passau Black Hawks. Das Spiel ist wie gewohnt, auch bei SpradeTV (www.sprade.tv) kostenpflichtig buchbar.

Zum nächsten Heimspiel empfangen die EV Lindau Islanders am Sonntag (04. Februar / 18 Uhr) den SC Riessersee, einer Mannschaft mit einem klangvollen Namen, die vor gut einem Monat ihr 100-jähriges Jubiläum gefeiert hat.

Gegen die Habichte aus der Drei-Flüsse-Stadt muss die Mannschaft der Islanders zeigen, dass sie den Kampf um den bestmöglichen Pre-Playoff-Platz annimmt. Noch ist alles eng und alle Aspiranten liegen punktemäßig dicht zusammen. Ein Wochenende mit zwei guten Ergebnissen kann hier einiges verändern bzw. noch enger zusammenschieben. Viele Ausrutscher, gerade gegen Mannschaften aus derselben Tabellenregion, dürfen da aber nicht mehr hinzukommen.

Die letzten drei Aufeinandertreffen zwischen den Black Hawks Passau und den Islanders lösen bei den Islanders nur positive Erinnerungen aus. Zum Start in die Saison 2023/2024 fegten die Islanders die Drei-Flüsse-Städter mit einem furiosen 6:1 aus der Lindauer BPM-Arena, Anfang Dezember holte man sich in Passau einen glatten 6:0 Sieg und kurz vor Weihnachten gelang dann noch ein 4:3 Sieg im Penaltyschießen, das Kapitän Andreas Farny und Goalie Dieter Geidl zu Gunsten der Islanders entschieden.

So einfach wie in den ersten beiden Spielen wird es am Freitag für die Lindauer aber sicherlich nicht, was das Heimspiel kurz vor Weihnachten zeigte. Denn viele der Niederlagen waren knapp. Auch beim ersten Spiel in Passau, war die Partie lange Zeit offen und nicht so eindeutig, wie es das Endergebnis vermuten lässt. Das Team der EV Lindau Islanders ist auch deshalb entsprechend gewarnt.

Die formstärksten Spieler im Team der Habichte sind aktuell der Ex-Lindauer Artus Sevcenko, welcher seit seiner seit seiner Verpflichtung richtig gut performt und in 26 Spielen schon mit 37 Punkten glänzen konnte. Zudem holte man nach dem Abgang von Colin Campbell in die DEL2, den Ex-Lindauer Jan Hammerbauer ins Team der Habichte. Liam Blackburn ist nach seiner Verletzung ebenfalls wieder gut drauf und Jakub Cizek sowieso.

Wichtig wird deshalb für die Islanders sein, einen guten Start ins Spiel zu haben, um die Passauer und vor allem das Trio um Cizek, Blackburn und Sevcenko nicht zu großen Chancen kommen zu lassen. Wenn das gelingt und über 60 Minuten Konzentration, Einsatz und der Wille im Team der Lindauer stimmen, sollte es für die Inselstädter mit den erhofften drei Punkten womöglich auch klappen. Dazu muss man aber auch vor dem Tor wieder effizienter agieren als in den vergangenen beiden Spielen, als zwar die Anzahl der Abschlüsse stimmten, aber zu wenig Zählbares dabei herauskam.