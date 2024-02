Iserlohns Tyler Boland beendet Abstiegskrimi in Augsburg 1,1 Sekunden vor dem Ende der Overtime

Augsburg. (MK) Das war gar nichts für schwache Nerven! Die Augsburger Panther haben das so extrem wichtige Heimspiel gegen die Iserlohn Roosters denkbar knapp...

Augsburg. (MK) Das war gar nichts für schwache Nerven! Die Augsburger Panther haben das so extrem wichtige Heimspiel gegen die Iserlohn Roosters denkbar knapp mit 1:2 in der Verlängerung verloren. Der Siegtreffer fiel 1,1 Sekunden vor der Sirene.

„Wenn morgen eine Kirche geöffnet ist, dann werde ich sie besuchen“, so Iserlohns Headcoach Doug Shedden am Freitag nach Niederlage gegen Nürnberg, als er auf das Fehlen von Topscorer Michael Dal Colle angesprochen wurde. Offensichtlich hatte Iserlohns Übungsleiter eine Kirche gefunden. Da Colle stand wieder im Lineup der Roosters. Und auch bei den Panthern feierte ihr Top-Stürmer Hakulinen sein Comeback. Dafür fehlte der gesperrte Puempel.

Auf Espositos Knotenlöser folgt Bolands Ausgleich

Die Gastgeber fanden besser ins Spiel: Rantakaris Schlagschuss (3.) verfehlte noch das Tor. Aber in der 5. Minute vollendete Esposito einen sehenswerten Konter eiskalt ins linke Eck zum 1:0. Augsburg danach mit dem Rückenwind des Führungstreffers tonangebend. Und dennoch fanden die Gäste in der 8. Minute eine Lücke. Dal Colle hatte die Scheibe fix zu Boland weitergeleitet, der davonzog und völlig frei vor Pantherkeeper Keller ebenfalls sicher ins linke Eck zum 1:1 einnetzte. Der Ausgleich war erst einmal ein Dämpfer für die Fuggerstädter. Iserlohns Ziegler (12.) kam kaum gestört zum Abschluss, scheiterte aber ebenso wie Rutkowski mit seinem Bauerntrickversuch. Schüle (15.) scheiterte für die Panther mit einem verdeckten Schuss an Jenike.

Das Remis nach den ersten zwanzig Minuten ging in Ordnung. Augsburg war vor allem mit seinen schnell vorgetragenen Angriffen erfolgreich, Die Roosters konnten durch ihr Kombinationsspiel gefallen.

Panther in Überzahl nervös

Im kurzweiligen Mittelabschnitt erspielten sich beide Teams eine Reihe von Schussgelegenheiten, ohne jedoch glasklare Chancen herauszuspielen. Collins (22.) scheiterte am kurzen Eck an Jenike. Auf der anderen Seite hatte Ritchie (29.) ebenso die Iserlohner Führung verpasst, wie Sekunden später Dal Colle, der gleich zweimal aus der zentralen Position scheiterte. Keller im AEV-Kasten mit Übersicht und dem Glück des Tüchtigen. Die erste Strafe im Spiel gegen Iserlohns Thomas (31.) verpuffte fast wirkungslos. Die Panther agierten im Powerplay konfus und hypernervös. Southorn (34.) prüfte Jenike mit einem Schlenzer, der trotz reichlich Verkehr vor ihm die Übersicht behielt. Die letzten fünf Minuten des Drittels gehörten dann wieder vermehrt den Gästen. Ziegler (37.) aus der Drehung und LeBlanc (39.) scheiterten aber an Keller.

Augsburg kann aus den Iserlohner Strafen kein Kapital schlagen

Iserlohn verpasste in der 42. Minute gleich mehrfach den Führungstreffer. Unter anderem scheiterten Gormley und Boland an Keller. Dessen gegenüber wurde in der 44. Minute von Esposito vor Probleme gestellt, hatte aber Die Unterstützung seiner Vorderleute, die klären konnten. Bis zum Powerbreak erarbeiteten sich die Panther weitere Gelegenheiten, es fehlte aber die Präzision im Abschluss. Und auch die Roosters ließen in der 48. Minute durch Boland bei einem Entlastungsangriff den Killerinstinkt vermissen. Augsburg blieb mit der Unterstützung seiner Anhänger nach der Werbeunterbrechung das druckvollere Team. Die erste Strafzeit gegen die Fuggerstädter kassierte Esposito in der 52. Minute. Iserlohns Powerplay, zuletzt eher harmlos, produzierte immerhin eine Chance durch LeBlanc. 16Sekunden vor Ende der Strafe kassierte dann Jentzsch eine Hinausstellung für 2 + 2 Minuten. Augsburg nervös und auch mit Torabschlüssen, aber letztlich ohne Glück. Gormleys hoher Stock bescherte den Panthern erneut ein weiteres Powerplay für 2+2 Minuten. Trevelyans ungestümer Lauf auf Jenike sorgte dann für die nächste Strafe gegen Augsburg. Somit standen knapp drei Minuten vor dem Ende vier gegen vier Feldspieler auf dem Eis. In der turbulenten Schlussphase verpasste Ritchie für die Iserlohner den Knockout der Panther. Letztendlich blieb es nach sechzig spannenden, umkämpften und am Ende auch dramatischen Minuten beim 1:1

Boland mit letzter Kraft und in allerletzter Sekunde

Der Sieger musste also in der Overtime ermittelt werden. Mehr Drama, als in dieser Overtime geht fast gar nicht. Chancen hüben und drüben. Unter anderem traf Köhler 2:10 Minuten vor der Sirene die Latte. Die Szene wurde rund eine Minute später nochmal anhand des Videos überprüft. Kein Tor lautete die Entscheidung auf dem Eis und auch nach Videobeweis. Als sich praktisch alle innerlich schon auf das Penaltyschießen eingestellt hatten, kamen die Roosters noch einmal von Ugbekile energisch angetrieben vor das Augsburger Tor. Boland nahm nochmal Maß und traf zum 1:2 für die Roosters. Beim Blick auf die Uhr dürfte den meisten Augsburger Anhängern das Herz kurz in die Hose gefallen sein. 1,1 Sekunden waren laut Stadionuhr noch zu absolvieren. Viel bitterer geht es kaum. Somit gingen zwei Punkte mit in den Iserlohner Bus und ein eher trauriger Punkt blieb im Curt-Frenzel-Stadion.

Die nächsten „Sechs-Punkte-Spiele“ warten

In der Tabelle haben die Roosters nun drei Punkte Vorsprung auf die Augsburger Panther. Am kommenden Donnerstag empfangen die Sauerländer in eigener Halle die Straubing Tigers. Einen Tag später geht die Reise für die Panther zum nächsten Abstiegskracher nach Frankfurt.

Stimmen zum Spiel

Statistik

Tore: 1:0 (04:51) Esposito (Sacher/Mitchell), 1:1 (07:53) Boland (Dal Colle), 1:2 (64:59) Boland (Ugbekile)

Strafen: 4 – 10

Schiedsrichter: MacFarlane, Rohatsch (Merk / Schwenk)

Zuschauer: 6179 (ausverkauft)

Augsburg: Keller – Schüle, Rantakari; Southorn, Renner; Köhler, Sacher – Hakulinen, Collins, Karjalainen; Trevelyan, Esposito, Oblinger; Soramies, Mitchell, Andersen; Tosto, Volek, Elias

Iserlohn: Jenike – Labrie, Thomas; Gormley, Ugbekile; Bender, Quaas; Elias – Ritchie, Sebok, Ziegler; Dal Colle, Cornel, Boland; Schiemenz, LeBlanc, Jentzsch; Broda, Jahnke, Rutkowski