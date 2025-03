Iserlohns Taro Jentzsch: „Vor der Saison hatten wir natÃ¼rlich ein anderes Ziel“

Iserlohn. (MK) Klassenerhalt und Klassenerhalt ist dann doch nicht exakt das Gleiche.

Vor genau einem Jahr feierten die Iserlohn Roosters mit einem 3:0 Sieg in Frankfurt den vorzeitigen Klassenerhalt. Die Jubelszenen in der Main-Metropole und die Bilder der gefeierten Rückkehr der „Helden“ in den Abendstunden vor der Eissporthalle am Seilersee sind vielen Anhängern noch in bester Erinnerung. Am gestrigen Sonntag gelang es den Sauerländern durch den 4:3 Sieg gegen Schwenningen am 50. Spieltag das Ticket für die nächste Saison zu buchen. Auch dieser Sieg wurde nach Spielende ausgiebig und gebührend gefeiert. Und dennoch fühlt sich der Klassenerhalt in dieser Saison etwas weniger gut an. Das mag daran liegen, dass man im Dezember 2023 abgeschlagen am Tabellenende rumkrebste und durch eine fulminante Aufholjagd doch noch das Wunder vom Seilersee schaffte, wodurch die vergangene Saison sicherlich als besonders spektakulär in den Geschichtsbüchern des Iserlohner Eishockeys seinen Platz hat. In dieser Spielzeit gelang es nach einem schwierigen Start praktisch nie sich aus dem Tabellenkeller zu befreien. Die Playoff-Ränge waren schon früh aus der Sichtweite und eine wirkliche sportliche Weiterentwicklung war trotz des großen personellen Umbruchs kaum zu verspüren. Das spiegelt sich auch am Punktestand wider: In der Vorsaison schaffte man mit 57 Punkten den Ligaverbleib, in dieser Spielzeit steht man bislang bei 53 Zählern.

Taro Jentzsch: „Zu viele Höhen und Tiefen“

„Das erste Sechs-Punkte-Wochenende tut uns natürlich auch gut. Der Klassenerhalt ist natürlich auch schön, aber vor der Saison hatten wir natürlich ein anderes Ziel. Wir können jetzt feiern, aber wir haben trotzdem dieses Jahr das Ziel nicht erreicht“, so die sachliche Analyse von Stürmer Taro Jentzsch nach dem Sieg gegen Schwenningen. Und weiter: „Wir hatten allgemein zu viele Höhen und Tiefen. Im Straubing-Spiel waren wir zum Beispiel gar nicht da. Dann hatten wir wieder zwei Spiele wie München und Mannheim, wo wir ein super Auswärtsspiel gespielt haben. Da sagt man dann: Hätten wir so das ganze Jahr gespielt, hätten wir da unten gar nichts zu suchen. Der Start war auch nicht gut von uns. Es ist ein bisschen schade.“

Sportdirektor und Cheftrainer Franz-David Fritzmeier war natürlich auch sehr erleichtert, dass seine Mission in Doppelfunktion nach der Freistellung von Headcoach Doug Shedden von Erfolg gekrönt war. Er sah auch nach Niederlagen eine stetige Entwicklung der Mannschaft, die für ihn auch mit der Vorbereitung auf ein Spiel und dem Training in der Woche beginnt.

Roosters wollen sich im Sinne des sportlichen Wettbewerbs nochmal voll reinhängen

Aus dem Abstiegskampf sind die Iserlohner trotz des Klassenerhalts noch nicht ganz raus. Zwei Spiele stehen noch auf dem Programm. Am Dienstag zunächst das Auswärtsspiel in Köln und am Freitag das letzte Saisonspiel daheim gegen den Letzten aus Augsburg. Die Panther haben noch zwei Endspiele vor der Brust. Am Dienstag erwarten sie den Vorletzten Düsseldorf im heimischen Curt-Frenzel-Stadion. Sollten die Panther dieses Spiel gewinnen, dann könnten die Roosters am Freitag im Heimspiel gegen die Fuggerstädter, wenn zeitgleich die DEG gegen Wolfsburg ihr Endspiel bestreitet, zum Zünglein an der Waage werden.

Franz-David Fritzmeier und Taro Jentzsch betonten schon am Sonntag, dass das Team in den beiden letzten Spielen im Sinne des sportlichen Wettbewerbs noch einmal alles geben wird.

Kaderplanungen dürften nicht leicht werden

Wenn dann am kommenden Freitag das letzte Spiel gespielt ist, dann wartet auf Franz-David Fritzmeier sicherlich reichlich Arbeit. Es gilt weiter auszuloten, welche Spieler aus dem aktuellen Kader gehalten werden können und sollen. Gespräche fanden in den letzten Wochen bereits statt, offiziell verkündet wurde aber noch nichts. Durch die feststehende Ligenzugehörigkeit dürften die Iserlohner nun auch allgemein wieder eine interessante Adresse für Spieler sein, die in der DEL Fuß fassen wollen. Der deutsche Spielermarkt ist für die Klubs, die besonders lange um den Klassenerhalt bangen müssen, zu diesem Zeitpunkt ziemlich abgegrast. Man darf gespannt sein, ob es dennoch gelingen wird die eine oder andere verborgene Perle an Land zu ziehen. Ganz oben auf der To-do-Liste dürfte auch die Suche nach einem neuen Headcoach sein. Schmerzliche Abgänge werden auch in diesem Jahr wieder unvermeidbar sein. Die auch bei der Konkurrenz begehrten Spieler wollen eben möglichst frühzeitig Planungssicherheit haben, die sie in Iserlohn bis gestern Abend nicht hatten.

Verträge für die kommende Spielzeit haben laut Eliteprospects bislang offiziell lediglich Torhüter Andreas Jenike, Verteidiger Colin Ugbekile und Stürmer Maciej Rutkowski.

Man darf gespannt sein, welche Personalentscheidungen die Iserlohn Roosters nach dem Saisonende verkünden können. Will man es positiv sehen, dann bietet die personelle Situation nach einer sportlich mageren Saison auch viel gestalterischen Spielraum für Franz-David Fritzmeier.

In der eishockeyverrückten Region Sauerland / Südwestfalen ist die Sehnsucht nach einer Saison in sportlich ruhigem Fahrwasser und auch mal ohne Trainerwechsel riesengroß.

Neben den Planungen im sportlichen Bereich erhoffen sich die Anhänger auch eine Weiterentwicklung in den Strukturen des Klubs. In den eher ruhigen Frühlingsmonaten dürfte auch das Thema Eissporthalle wieder etwas mehr ins Blickfeld der Öffentlichkeit rücken. So liegen beispielsweise noch keine Ergebnisse der im November ins Leben gerufenen Projektgruppe vor. Langweilig wird es also auf keinen Fall in der eishockeybegeisterten Waldstadt.

