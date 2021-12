Iserlohns Sportchef Hommel: â€žNur Â´besserÂ´ ist jetzt im Dezember nicht mehr gut genugâ€œ – Roosters erwarten Bietigheim zum Kellerduell

Iserlohn. (MK) Die Lage der Iserlohn Roosters kann man mittlerweile als prekär bezeichnen. In bislang 27 Spielen konnte das Team von Brad Tapper 32...

Iserlohn. (MK) Die Lage der Iserlohn Roosters kann man mittlerweile als prekär bezeichnen. In bislang 27 Spielen konnte das Team von Brad Tapper 32 Punkte erzielen.

Damit stehen die Sauerländer auf Platz 13 und damit auf exakt jenem Tabellenplatz, den sie am Ende der Saison mindestens erreichen sollten, um nicht den bitteren Gang in die DEL2 antreten zu müssen. Zur „Halbzeit“ der Hauptrunde stecken die Roosters im Abstiegskampf und nicht, wie vor Saisonbeginn von vielen sogenannten Experten prognostiziert, im Kampf um Platz sechs.

Steelers sind in der Liga angekommen

Am Freitagabend steht einmal mehr ein richtungsweisendes Spiel auf dem Programm der Roosters. Mit den Bietigheim Steelers kommt der Tabellenletzte und Aufsteiger erstmals an den Seilersee. Ein Sieg ist praktisch Pflicht für das Team von Brad Tapper. Im bisherigen Saisonverlauf traf man in Bietigheim bereits zwei Mal aufeinander. Spiel eins verloren die Roosters nach einem 3:0 Rückstand mit 3:2. Vor knapp einem Monat konnte man die drei Zähler mit einem 4:2 Sieg im Ellental für sich verbuchen. Man sollte also vorgewarnt sein, zumal die Steelers drei ihrer letzten fünf Spiele gewinnen konnten. Darunter ein 5:2 Sieg beim Vorletzten in Schwenningen. Das Team von Trainer Daniel Naud ist mittlerweile in der Liga angekommen und kann mit Sheen, Ranford, Stretch und Jasper vier Topstürmer aufbieten. Der finnische Goalie Aittokallio gehört mit einer Fangquote von 92,3 zu den Top-6 Goalies der Liga. Vor ihm sorgt Routinier Constantin Braun als Leihgabe der Eisbären Berlin für Ordnung. Mit Daniel Weiß befindet sich zudem ein Ex-Iserlohner im Team. Verteidiger Jimmy Martinovic (19) ist übrigens der Neffe des langjährigen Bietigheimer und ehemaligen Iserlohner (Spielzeit 10/11) Torhüters Sinisa „Silo“ Martinovic.

“Es gibt keinen Druck”

Zurück zu den Roosters: Trainer Brad Tapper und Sportchef Christian Hommel attestierten ihrem Team eine gute Trainingswoche. In dieser wurden auch zahlreiche Gespräche geführt, um die immer wieder auftretenden Schwächen aufzuarbeiten. Immer wiederkehrende frühe Rückstände im ersten Drittel, unnötige Strafen, Zweikampfverhalten und taktische Fehler wurden unter anderem thematisiert. Und natürlich ging es auch darum den Glauben an die eigenen Leistungsstärke wiederzufinden, um wieder Spiele zu gewinnen. Brad Tapper verspürt trotz der Erwartungshaltung vor dem wichtigen Spiel keinen Druck, denn den gibt es im Profisport aus seiner Sicht immer. „Es gibt keinen Druck, der auf mir lastet. Die Organisation kann natürlich tun was sie möchte. Ich weiß, was ich kontrollieren kann und die Spieler wissen, was sie kontrollieren können. Es ist unser absolutes Bemühen morgen mit einer guten Einstellung aufs Eis zu gehen“, so der sich extrem mit Klub und Stadt identifizierende Kanadier. Und weiter: „Ich glaube an diese Spieler und sie glauben an mich. Wir sind ein Team und wir können es kaum abwarten morgen hart für den Erfolg zu arbeiten.“ Den Teamgedanken unterstreicht er auch deshalb, weil nach seiner festen Überzeugung die Teams erfolgreich sind, die am meisten füreinander spielen.

Foucault fällt weiterhin aus

Personell wird der Coach noch abschließend entscheiden, wen er draußen auf der Tribüne lassen wird. Stürmer Kris Foucault laboriert noch immer an seiner Verletzung und muss erneut wie der nach wie vor verletzte Torwart Hannibal Weitzmann passen.

Christian Hommel: “Es ist ihnen nicht egal”

Sportchef Christian Hommel schätzt das aktuelle Team vor allem charakterlich als das beste der letzten drei Jahre ein. „Das was ich sehe und höre stimmt mich positiv, dass die Mannschaft sich bewusst darüber ist, in welche Situation sie sich hineinmanövriert hat. Es ist ihnen nicht egal. Da haben wir in der Vergangenheit auch schon mehrere Spieler gesehen, die den Eindruck gemacht haben, dass es sie nicht ganz so interessiert. Das sehe ich überhaupt nicht. In unser Trainerteam haben wir sehr großes Vertrauen. Man muss aber auch nicht drumherum reden. Wenn wir jetzt in den nächsten zwei Spielen nichts holen, dann kann natürlich auch ganz schnell so ein richtig tiefes Loch kommen. Und das müssen wir morgen verhindern. Mit dem, was ich in der Woche beobachtet habe, bin ich hier positiv gestimmt. Nochmal: Training, Kabine hin oder her. In den sechzig Minuten Spielzeit muss es natürlich umgesetzt werden.“

Die Gründe für die aktuelle Misere sieht Hommel in der fehlenden Konstante und der zu geringen Einfachheit im Spiel. Hier hat er in den letzten Partien schon einen Aufwärtstrend erkannt. Trotzdem sei man nicht wieder auf dem eigentlichen Level, zumal sich auch die anderen Mannschaften weiterentwickeln würden. „Nur ´besser´ ist jetzt im Dezember nicht mehr gut genug“, so der 40- jährige, der seit dem Abgang von Brad Gratton auch als Co-Trainer hinter der Bande steht.

Terminhatz bis zur Olympiapause – Umwandlung der Stehplatztribüne wird geprüft

Möglichkeiten sich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf zu ziehen, werden sich in nächster Zeit reichlich bieten. Bis zur Olympiapause Ende Januar sind noch 16 Spiele zu absolvieren. Noch vor Weihnachten treten die Roosters am Sonntag beim amtierenden deutschen Mister in Berlin an. Am Vor-Heiligabend kommt der ERC Ingolstadt an den Seilersee.

Im Januar stehen für die Roosters allein sechs Heimspiele auf dem Programm. Durch die aktuelle Corona-Schutzverordnung können die Roosters nur ihre Dauerkateninhaber bedienen. Die sonst so stimmgewaltige Stehplatztribüne darf gar nicht besetzt werden, was natürlich Einnahmeverluste bedeutet. Aus diesem Grund prüft man in der Roosters-Schaltzentrale aktuell auch die Möglichkeit die Stehtribüne mit Sitzen auszustatten, um die Kapazität erhöhen zu können. Ob es dazu kommt, ist aber noch offen.